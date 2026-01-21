המשטרה אפשרה היום (רביעי) באופן רשמי לראשונה, להכניס דף תפילה להר הבית. מדובר בדף תפילה אותו הכינה ישיבת הר הבית, שעבדה מול המשטרה על האישור להכנסת הדפים.
מהישיבה נמסר: "לאחר מאמצים מרובים, ישיבת הר הבית מוציאה דפי תפילה לרווחת עולי ההר. הישיבה מודה לשר איתמר בן גביר, למפכ"ל ולממ"ז על המאמצים הרבים, ועל הזכות להיות חלק מתהליך השבת השכינה לציון".
בשבוע שעבר ההר נסגר לכניסת יהודים בגלל חג מוסלמי. המשטרה הודיעה על הסגירה למנהלת יום לפני הסגירה.
האמת
כולנו ראינו כמה "שמרו" עלינו האברכים,אלוצים והתפילות מכל הפיגועים,מחלות,תאונות ואסונות אחרים. העיקר שהרב והעסקנים מיליונרים.11:43 21.01.2026
