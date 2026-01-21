שורד השבי רום ברסלבסקי התייחס היום (רביעי) בסרטון מצולם לתקרית הקשה שקרתה במועדון בתל אביב, ואמר: "מבקש מאנשים להפסיק לכתוש אותי ברשת, אני זה שהותקפתי – זה האירוע הכי מזעזע שקרה לי בחיים".
נזכיר כי ברסלבסקי טוען שבן זוגה של נסרין קדרי, תקף אותו מחוץ למועדון בתל אביב. לדבריו, בשלב חברו ניסה להכניס אותם למסיבה, ואז פגש את הזמרת, שלטענתו אמרה לו שהוא יכול להיכנס. "עלינו יחד למועדון, אבל כשהגענו היא כבר לא הייתה במקום ולא נתנו לנו להיכנס. נפגעתי מאוד", אמר.
לטענתו, בהמשך יצאו שני גברים מהמועדון, ואחד מהם – בן זוגה של הזמרת, התעמת איתו ועם חברו. לדבריו, בן הזוג צעק לעברו: "זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה", ובהמשך תקף את חברו. שורד השבי טוען כי ניסה להרחיק את ידו – ואז הוכה בפניו: "ניסיתי להעיף לו את היד – ואז הוא נתן לי אגרוף לפנים".
הרפז מוטי
אל תגזים בתגובה שלך תחשוב מה אתה גורם לה לנסרין11:12 21.01.2026
