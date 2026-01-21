רום ברסלבסקי בהתייחסות ראשונה מצולמת לאירוע בתל אביב, בו הוא טען כי הותקף על ידי בן זוגה של נסרין קדרי: "ה האירוע הכי מזעזע שקרה לי בחיים"

שורד השבי ‏רום ברסלבסקי התייחס היום (רביעי) בסרטון מצולם לתקרית הקשה שקרתה במועדון בתל אביב, ואמר: "מבקש מאנשים להפסיק לכתוש אותי ברשת, אני זה שהותקפתי – זה האירוע הכי מזעזע שקרה לי בחיים".

נזכיר כי ברסלבסקי טוען שבן זוגה של נסרין קדרי, תקף אותו מחוץ למועדון בתל אביב. לדבריו, בשלב חברו ניסה להכניס אותם למסיבה, ואז פגש את הזמרת, שלטענתו אמרה לו שהוא יכול להיכנס. "עלינו יחד למועדון, אבל כשהגענו היא כבר לא הייתה במקום ולא נתנו לנו להיכנס. נפגעתי מאוד", אמר.

עוד באותו נושא "נתן לי אגרוף לפנים": פרטים חדשים על תקיפת שורד השבי 10:38 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏