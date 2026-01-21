שר האוצר בצלאל סמוטריץ התייחס הבוקר (רביעי) בציוץ ברשת X לאירועי חסימות הכבישים והעימותים האלימים שבהם מעורבות קבוצות חרדיות קיצוניות, וגינה את האלימות מכל צד.
בפתח דבריו כתב סמוטריץ: "ימות הכבישים הפרועות והאלימות של קבוצות החרדים הקיצוניות הן משהו שראוי לכל גינוי והוקעה". בהמשך מתח ביקורת חריפה על אכיפת החוק בשנים האחרונות וטען כי "למרבה הצער בשלוש השנים האחרונות אין משטרה ואין שלטון חוק בישראל".
לדבריו, מערכת אכיפת החוק "נרמלה הפרות חוק וחסימות כבישים אלימות", תוך שהוא מפנה ביקורת למדיניות הרשויות ולהתבטאות היועצת המשפטית לממשלה שלפיה "אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי".
עוד כתב סמוטריץ כי "אזרחי ישראל הפכו בחסות מערכת חוק מושחתת לקורבן לפריקת תסכולים מופקרת של קבוצות שוליים", שלדבריו בוחרות לפגוע בציבור לאחר שכשלו בקידום עמדותיהן באמצעים דמוקרטיים.
עם זאת, הדגיש כי אין מקום לפגיעה פיזית במפגינים חרדים. "לא ניתן לקבל בשום אופן את הדריסות החוזרות ונשנות של מפגינים חרדים, רק בשל היותם חרדים", כתב, והוסיף כי מדובר ב"קמפיין הסתה ושנאה שמתנהל כאן נגד הציבור החרדי", שלדבריו מונע גם ממעשי הקיצונים עצמם. לסיום קבע: "הנהגים הדורסים צריכים להיחקר ולעמוד לדין במלוא החומרה".
שירי מנתניה
איזה נוח להאשים את מערכת המשפט ולומר שהיא מושחתת... חס וחלילה לא לקחת אחריות על העברת המיליארדים לכתות החרדיות, על מימון ההסתה נגד הגיוס, על מניעת חינוך מהנערים החרדים, כמדיניות...
איזה נוח להאשים את מערכת המשפט ולומר שהיא מושחתת... חס וחלילה לא לקחת אחריות על העברת המיליארדים לכתות החרדיות, על מימון ההסתה נגד הגיוס, על מניעת חינוך מהנערים החרדים, כמדיניות ממשלתית. ממשלה, שמתעללת בנוער החרדי, מונעת ממנו ללכת לבי"ס ולקבל חינוך והשכלה, מונעת ממנו ללכת לצבא... כמה אפשר להיות כלואים בישיבות ותלמודי תורה?????המשך 11:22 21.01.2026
טאטע
בתגובה ל: שירי מנתניה
כולנו ראינו כמה "שמרו" עלינו האברכים,אלוצים והתפילות מכל הפיגועים,מחלות,תאונות ואסונות אחרים.11:45 21.01.2026
דוד זרביב
למה על הפגנות בקפלן או בבלפור לא יצא ככה למה רק שזה חרדים ניזכר ומי השר של המשטרה אחד שהלך איתו ביחד ביחד לבחירות מה אין לו מילה איתו לא...
למה על הפגנות בקפלן או בבלפור לא יצא ככה למה רק שזה חרדים ניזכר ומי השר של המשטרה אחד שהלך איתו ביחד ביחד לבחירות מה אין לו מילה איתו לא מדברים בכללהמשך 12:23 21.01.2026
טאטע
כולנו ראינו כמה "שמרו" עלינו האברכים,אלוצים והתפילות מכל הפיגועים,מחלות,תאונות ואסונות אחרים. העיקר שהרב והעסקנים מיליונרים.11:44 21.01.2026
שירי מנתניה
טאטע
בתגובה ל: שירי מנתניה
