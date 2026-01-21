שר האוצר בצלאל סמוטריץ התייחס הבוקר (רביעי) בציוץ ברשת X לאירועי חסימות הכבישים והעימותים האלימים שבהם מעורבות קבוצות חרדיות קיצוניות, והביע גינוי לאלימות

בפתח דבריו כתב סמוטריץ: "ימות הכבישים הפרועות והאלימות של קבוצות החרדים הקיצוניות הן משהו שראוי לכל גינוי והוקעה". בהמשך מתח ביקורת חריפה על אכיפת החוק בשנים האחרונות וטען כי "למרבה הצער בשלוש השנים האחרונות אין משטרה ואין שלטון חוק בישראל".

לדבריו, מערכת אכיפת החוק "נרמלה הפרות חוק וחסימות כבישים אלימות", תוך שהוא מפנה ביקורת למדיניות הרשויות ולהתבטאות היועצת המשפטית לממשלה שלפיה "אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי".

עוד כתב סמוטריץ כי "אזרחי ישראל הפכו בחסות מערכת חוק מושחתת לקורבן לפריקת תסכולים מופקרת של קבוצות שוליים", שלדבריו בוחרות לפגוע בציבור לאחר שכשלו בקידום עמדותיהן באמצעים דמוקרטיים.

עם זאת, הדגיש כי אין מקום לפגיעה פיזית במפגינים חרדים. "לא ניתן לקבל בשום אופן את הדריסות החוזרות ונשנות של מפגינים חרדים, רק בשל היותם חרדים", כתב, והוסיף כי מדובר ב"קמפיין הסתה ושנאה שמתנהל כאן נגד הציבור החרדי", שלדבריו מונע גם ממעשי הקיצונים עצמם. לסיום קבע: "הנהגים הדורסים צריכים להיחקר ולעמוד לדין במלוא החומרה".