אירופה נשארת בחוץ: ראש ממשלת שוודיה, אולף קריסטרסון, הודיע הבוקר (רביעי) כי ארצו לא תשתתף במועצת השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. ההודעה הנוכחית מגיעה אחרי שסדרת מדינות אחרות – בהן איחוד האמירויות, בחריין, בלארוס, מרוקו ואזרבייג'ן – הודיעו כי הן יצטרפו לארגון שיפקח על ניהול רצועת עזה.

שוודיה היא המדינה האירופית השלישית שמבהירה כי היא לא תצטרף למועצת השלום. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר שלשום כי צרפת לא תיקח חלק בארגון – כשלטענתו, אמנת המועצה חורגת מתוכנית העבודה לעזה ומעלה תהיות לגבי כיבוד עקרונות האו"ם.

גם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר כי ארצו לא תצטרף למועצה "במצב הדברים הנוכחי". סטארמר טען כי הוא מודאג מכן שטראמפ הזמין גם את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו למועצה, והדגיש כי "מחוייבותה של בריטניה לאו"ם בלתי ניתנת לערעור".