עימות סוער בוועדת הפנים: יו"ר הוועדה קרויזר הטיח בעודה "מי שסובל מהפשיעה זה המגזר, ואתם באים רק בשביל הכותרות במקום לעבוד עבורם"

ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ יצחק קרויזר, התכנסה הבוקר (רביעי) לדיון חירום שעסק באחד הנושאים הבוערים ביותר על סדר היום הלאומי: התעצמות הבנייה הבלתי חוקית בשטחים הפתוחים בגליל.

הדיון נועד לבחון את אוזלת היד של גופי האכיפה מול ההשתלטות על קרקעות הלאום, אך מהר מאוד הפך החדר לזירת התגוששות חזיתית על הנרטיב הישראלי ועל האחריות למרחץ הדמים במגזר הערבי.

​ח"כ איימן עודה פתח במתקפה חריפה שביקשה להסיט את הדיון מהאכיפה אל עבר טענות לקיפוח היסטורי. "משנת 1948 המדינה בנתה כ-900 יישובים יהודים ו-0 לערבים", זעק עודה. הוא תיאר מציאות של "מגורים בבטון ללא ירק וקולות של ציפורים" וטען כי האלימות היא תולדה של חנק תכנוני. לשיא הגיעו דבריו כאשר השווה את שיעור הרצח במגזר הערבי למדינות ערב: "שיעור הרצח אצלנו עולה על זה של קטאר, עיראק ואפילו סוריה".

​בשלב זה, יו"ר הוועדה ח"כ יצחק קרויזר לא יכול היה לשתוק. בתגובה לדברים חשף ח"כ קרויזר את ניסיונו מהשטח, הטיח קרויזר בעודה מציאות הפוכה לחלוטין. "אני מגיע מענף הבנייה", פתח קרויזר בנחישות, "העובדים הערבים שלי בעצמם רעדו וחששו מתופעת הפרוטקשן, מהרצח ומהאלימות שמשתוללת בחברה. הם היו אלו שסבלו מזה יום יום כשהגעתי לכנסת הייתי בטוח שהח"כ הערבים הם אלו שיטפלו בכך".

​קרויזר המשיך במתקפה ישירה על חברי הכנסת של המגזר: "הייתי בטוח שאתם תהיו הראשונים שתצאו לגנות את זה, שתפעילו את כל הכוח והחוקים שלכם כדי להילחם בנגע הזה ולהביא את חוק הפרוטקשן, אבל לא ראיתי אתכם מגיעים. אתם באים לפה רק בשביל לייקים וסרטונים. מי שסובל מהפשיעה זה המגזר הערבי בעצמו, ואתם פשוט לא עובדים עבורם".

​הדיון הגיע לנקודת רתיחה כאשר קרויזר הזכיר את השביתה בסכנין ואת הסחיטה של ראש עיריית נצרת, תוך שהוא מאשים את ההנהגה הערבית בשתיקה אל מול העבריינים והאשים את עודה שהוא ידע שראש עיריית נצרת נסחט ולא אמר על זה דבר. הוא הבהיר כי הבנייה הבלתי חוקית והפשיעה הן שתי פנים של אותו מטבע של חוסר משילות, וכי הוועדה בראשותו לא תיתן יד להמשך ההפקרות.

קרויזר צעק על עודה: "עכשיו נזכרת? חצוף", עודה השיב לו: "אתה חצוף, טמבל", ופוצץ את הדיון.