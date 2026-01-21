המתיישב שנורה בידי שוטר בשומרון זומן לעדות במשטרה למרות נכותו, בנוסף למרות שהתיק נגדו נסגר השוטרים הגיעו לחיפוש בביתו. בחוננו דורשים לבטל את הזימון

לאחר שנורה בידי שוטר לפני כשנה והפך לנכה 100% המרותק לכיסא גלגלים ולמרות שהתיק נסגר, הוא זומן שוב לחקירה. בנוסף שוטרים הגיעו לביתו. בחוננו דורשים לבטל את הזימון.

כזכור בשנה שעברה נערים יהודים רעולי פנים נורו בידי שוטר וחייל, בעקבות ריסוס גל פלפל לעבר השוטר, השניים נפצעו באורח אנוש וקשה.

בשבוע שעבר התקשרה חוקרת משטרתית אל המתיישב והודיעה כי אליו להגיע לעדות במחוז ש"י של המשטרה. המתיישב הסביר כי בשל נכותו לא יוכל להגיע לעדות. החוקרת שאלה את המתיישב כיצד נפצע ולמרות תשובתו שנפגע שוטר מיחידתה דרשה כי יתייצב למתן העדות.

בתוך כך, לפני שבועיים הגיעו שוטרים לביתו של המתיישב וטענו כי ברשותם צו חיפוש וביקשו להיכנס לבית זאת למרות שהתיק נגדו נסגר. עו"ד אלעדי ויזל מארגון חוננו המייצג את המתיישב פנה לימ"ר ש"י בדרישה לבטל את הזימון לעדות שניתן למתיישב.

במכתבו כותב עו"ד ויזל: "מרשי הוא קורבן של אירוע ירי פראי ובלתי חוקי שבוצע על ידי שוטר מיחידתכם וכיום הוא נכה המרותק לכיסא גלגלים. הפרקליטות הודיעה רשמית על סגירת התיק הפלילי נגד מרשי. חרף סגירת התיק, וחרף התמודדותו היומיומית עם הנכות הקשה שנגרמה לו, התקשרה אתמול למרשי שוטרת מיחידתכם ודרשה ממנו להתייצב בימ"ר ש"י, בטענה עמומה כי "שמו מעורב בתיק".

"בשיחה, שהוקלטה על ידי מרשי, נחשף נתק מבהיל ומקומם מהמציאות: כאשר מרשי הבהיר כי הוא על כיסא גלגלים, תהתה השוטרת: "אתה על כיסא גלגלים?" כאשר הסביר מרשי כי נפצע מירי שוטר לפני כשנה, שאלה החוקרת בפליאה: "אתה נפצעת?" עו"ד ויזל דורש לבטל את זימון המתיישב לעדות ולעצור את ההתעללות בו: "זימון זה משקף התנהלות דורסנית ומנותקת. דרישה מאדם המצוי בעיצומו של הליך שיקום להיטלטל בכיסא גלגלים עד ימ"ר ש"י עבור עדות שטיבה לא הובהר היא דרישה דורסנית ונטולת רגישות אלמנטרית"

"יתרה מכך, כאשר מדובר באדם נכה שתיקו הפלילי נסגר, ושאין כל יסוד סביר להניח כי במהלך תקופת שיקומו היה מסוגל פיזית לבצע עבירה חדשה, עצם המחשבה כי הוא "מעורב" בעבירות היא מופרכת ומעידה על עבודה חקירתית רשלנית. חומרת האירוע מתעצמת נוכח העובדה כי היחידה המטרידה היא אותה היחידה שפצעה את מרשי אנושות".

"לא יעלה על הדעת כי יחידה שפצעה אזרח פגיעה כה אנושה, אינה טורחת לתעד במערכותיה את זהות הקורבן ומוגבלותו, וממשיכה להטרידו כאילו מדובר בחשוד מן השורה. המציאות בה שוטרת בימ"ר ש"י אינה מודעת לכך שמרשי הוא קורבן הירי של יחידתה שלה היא תעודת עניות למקצועיות היחידה".

עו"ד ויזל מסר: "מדובר בשיא חדש של אטימות ונתק מבהיל מהמציאות. לא יעלה על הדעת שיחידה שפצעה אזרח פציעה אנושה והפכה אותו לנכה 100%, תמשיך להטרידו בבורות מוחלטת ותדרוש ממנו להיטלטל בכיסא גלגלים בדרך ארוכה בגין עדות עלומה. יד ימין של היחידה ירתה, פצעה והביאה לנכותו הקשה של מרשי, ואילו יד שמאל לא יודעת מימינה ופועלת בניתוק מוחלט מהמציאות