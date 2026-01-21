לאחר עונה מותחת נבחר נועם בתן לייצג את ישראל באירוויזיון 2026 בווינה. בראיון לסרוגים הוא מספר על המאבק בכל ביצוע, הספקות למרות הפייבוריטיות, הביצועים בגמר והחזון לבמה הבינלאומית

לאחר עונה ארוכה, מותחת ומלאת מתמודדים חזקים ופייטרים, נבחר נועם בתן לייצג את ישראל באירוויזיון 2026, בוינה. הגמר הגדול, שנחתם במתח עד הרגע האחרון, דורגו גל דה פז במקום השני, שירה זלוף במקום השלישי ואלונה ארז במקום הרביעי – אך בסופו של ערב אחד, היה זה בתן שעמד במרכז הבמה והחזיק את הרגע הגדול של חייו.

במהלך הגמר ביצע נועם שני שירים בולטים: ניצחת איתי הכל ו-Dernière danse – ביצועים שזכו לתגובות חמות מצד הקהל והשופטים, והבליטו את הכריזמה, הנוכחות הבימתית והיכולת הווקאלית שלו, כמו גם את התאמתו לבמה הגדולה והבינלאומית של האירוויזיון.

הראיון עם נועם בתן – נציג ישראל לארוויזיון 2026

נועם בתן

"נלחמתי על כל ביצוע"

למרות הדרך המרשימה שעשה לאורך העונה, נועם מבהיר כי תחושת הביטחון לא הייתה שם. "ממש לא הרגשתי שאני זוכה", הוא מודה. "לקח לי הרבה עבודה. הייתה פה תחרות מאוד קשה, ועל כל ביצוע ממש נלחמתי על חיי. הבאתי את המקסימום שאני יכול – והתוצאה, בעיניי, מדהימה".

גם הפייבוריט – עם ספקות

לאורך העונה סומן בתן כפייבוריט ברור, כזה שרבים סימנו מראש כזוכה. אבל מאחורי הקלעים, הוא מספר, התחושות היו אחרות לגמרי. "שום דבר לא קורה עד שהוא לא קורה", הוא אומר. "מדהים לראות את האהבה מהקהל, אני אסיר תודה, זה ממלא לי את הלב בכל הצבעים – אבל עד שזה קורה, שום דבר לא בטוח. הייתה פה הרבה עבודה, וגם הרבה התכווננות עם אלוהים".

הוויז'ן לבמה הגדולה

כשהשיחה נוגעת כבר לשלב הבא, הבמה הגדולה באירופה, נועם מדבר על כיוון, אבל לא על החלטות סגורות. "אני חושב שצריך להביא משהו מאיר פנים השנה. אנחנו מתגעגעים לזה", הוא אומר. "משהו שמח, אבל גם מרגש, עם לב. זה ה-DNA שלי".

לדבריו, הוא סומך על התהליך ועל הוועדה שתבחר את השיר: "בין אם זה שיר שאני מגיש ובין אם של יוצרים אחרים – אני מאמין שזה יהיה הדבר הנכון".

מוזיקה לפני הכול

בשנים האחרונות עלה לא פעם הדיון סביב בחירת קו רגוע יותר, על רקע האנטישמיות הגוברת בעולם. נועם בוחר שלא להיכנס לשיח הפוליטי או האסטרטגי. "אני בא לעשות מוזיקה", הוא אומר בפשטות. "לתת אהבה, לאחד. אני לא מתעסק בשום דבר אחר".

וכך, בלי הצהרות לוחמניות ובלי תחושת שליחות כבדה, אלא עם הרבה צניעות, אמונה ואהבה לקהל, מתחיל נועם בתן את הדרך שלו אל אחת הבמות הגדולות והמורכבות בעולם המוזיקה.