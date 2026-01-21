אמש (שלישי) שודר הגמר הגדול של "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026" בקשת, ואחרי עונה של ציפייה גרף 24% רייטינג. במהלך הערב היו ביצועים טובים וחזקים של ארבעת הפיינליסטים, כשבסוף הערב הוכרז נועם בתן בתור נציג ישראל לאירוויזיון 2026.
אז למקרה שלא צפיתם בפרק, ריכזנו עבורכם את כל מה שפספסתם בגמר הגדול. כל הביצועים והשתלשלות העניינים – כאן לפניכם.
גל דה פז – "Fame":
הביצוע הראשון לערב היה של המתמודדת המובילה, גל דה פז. היא שרה את "Fame" של Irene Cara. כמו תמיד, דה פז נתנה ביצוע חזק ובולט.
אלונה ארז – "Make You Feel My Love":
לאחר מכן, עלתה אלונה ארז וביצעה את "Make You Feel My Love" של בוב דילן. לצערנו, הביצוע שהיה מוצלח מאוד, לא הספיק כדי להעלות אותה לסיבוב הבא. אלונה ארז סיימה את התחרות במקום הרביעי והמכובד.
שירה זלוף – "אהבה":
שירה זלוף עלתה עם ביצוע של "אהבה", שירו של אושר כהן. היא כמובן כמו תמיד הוסיפה את האינטרפטציה האישית שלה כשהוסיפה מילים מקוריות.
נועם בתן – ניצחת איתי הכל:
בסוף הסיבוב הראשון של ביצועי הגמר, נועם בתן הופיע עם השיר של עמיר בניון, "ניצחת איתי הכל".
לאחר מכן נקבע על ידי הצבעות השופטים והקהל בבית כי מי שהגיעה למקום הרביעי היא אלונה ארז. לאחר מכן עלו שלושת המתמודדים, נועם בתן, גל דה פז ושירה זלוף לסיבוב ביצועים נוסף.
שירה זלוף – "Hopelessly Devoted To You":
הביצוע הראשון של הסיבוב השני היה של שירה זלוף, שביצעה את "Hopelessly Devoted To You".
נועם בתן – "Dernière Danse":
לאחר שירה זלוף עלה לבמה נועם בתן עם ביצוע הגמר השני שלו, "Dernière Danse". הנוכחות הבימתית שלו והביצועים החזקים שלו כבשו את הקהל והשופטים כמו תמיד.
גל דה פז – "All I Ask":
ביצוע הגמר האחרון היה של גל דה פז, ששרה את "All I Ask" של אדל.
בשלב הזה החלה המתנה מורטת עצבים שכללה הרבה פרסומות כמובן, וגם ביצוע של אודיה אזולאי, שהגיעה להתארח.
בשלב הזה סוף סוף הוכרז כי המנצח הגדול בתוכנית "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026" הוא נועם בתן. מי שהגיעה למקום השני היא גל דה פז, ובמקום השלישי שירה זלוף.
בשנים האחרונות, ישראל שלחה בעיקר נציגות. הנציג האחרון שנשלח היה מיכאל בן דוד, באירוויזיון 2022. הביצוע שלו לא העפיל לגמר, מה שלא קרה לישראל משנת 2011.
לאורך העונה נועם בתן הוכיח את עצמו שוב ושוב בתור זמר חזק ובולט, וייתכן מאוד כי הוא יביא לישראל מקום גבוה ומכובד בתחרות.
ביצוע הזכייה של נועם בתן:
לאחר ההכרזה על הזכייה, ביצע נועם בתן שוב את "ניצחת איתי הכל", בביצוע הזכייה המסורתי. או לפחות ניסה, עם כל החיבוקים והאהבה שקיבל מהמתמודדים ומהשופטים סביבו.
בהצלחה נועם! בטוחים שתביא לנו הרבה כבוד, ותעמוד בגבורה מול קולות המתנגדים.
