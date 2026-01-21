אחרי עונה מלאה מתמודדים בולטים וביצועים חזקים, "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026" הגיעה לסיומה עם המנצח הגדול: נועם בתן. ריכזנו עבורכם את כל מה שפספסתם בפרק הגמר. צפו

אמש (שלישי) שודר הגמר הגדול של "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026" בקשת, ואחרי עונה של ציפייה גרף 24% רייטינג. במהלך הערב היו ביצועים טובים וחזקים של ארבעת הפיינליסטים, כשבסוף הערב הוכרז נועם בתן בתור נציג ישראל לאירוויזיון 2026.

אז למקרה שלא צפיתם בפרק, ריכזנו עבורכם את כל מה שפספסתם בגמר הגדול. כל הביצועים והשתלשלות העניינים – כאן לפניכם.

גל דה פז – "Fame":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . גל דה פז – "Fame" (באדיבות קשת 12)

הביצוע הראשון לערב היה של המתמודדת המובילה, גל דה פז. היא שרה את "Fame" של Irene Cara. כמו תמיד, דה פז נתנה ביצוע חזק ובולט.

אלונה ארז – "Make You Feel My Love":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אלונה ארז – "Make You Feel My Love"

לאחר מכן, עלתה אלונה ארז וביצעה את "Make You Feel My Love" של בוב דילן. לצערנו, הביצוע שהיה מוצלח מאוד, לא הספיק כדי להעלות אותה לסיבוב הבא. אלונה ארז סיימה את התחרות במקום הרביעי והמכובד.

עוד באותו נושא "נלחמתי על כל ביצוע": ראיון ראשון עם נועם בתן לאחר הזכייה 11:10 | שיר לוי 0 0 😀 👏

שירה זלוף – "אהבה":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שירה זלוף – "אהבה" (באדיבות קשת 12)

שירה זלוף עלתה עם ביצוע של "אהבה", שירו של אושר כהן. היא כמובן כמו תמיד הוסיפה את האינטרפטציה האישית שלה כשהוסיפה מילים מקוריות.

נועם בתן – ניצחת איתי הכל:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נועם בתן – ניצחת איתי הכל (באדיבות קשת 12)

בסוף הסיבוב הראשון של ביצועי הגמר, נועם בתן הופיע עם השיר של עמיר בניון, "ניצחת איתי הכל".

לאחר מכן נקבע על ידי הצבעות השופטים והקהל בבית כי מי שהגיעה למקום הרביעי היא אלונה ארז. לאחר מכן עלו שלושת המתמודדים, נועם בתן, גל דה פז ושירה זלוף לסיבוב ביצועים נוסף.

שירה זלוף – "Hopelessly Devoted To You":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שירה זלוף – "Hopelessly Devoted To You" (באדיבות קשת 12)

הביצוע הראשון של הסיבוב השני היה של שירה זלוף, שביצעה את "Hopelessly Devoted To You".

נועם בתן – "Dernière Danse":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נועם בתן – "Dernière Danse" (באדיבות קשת 12)

לאחר שירה זלוף עלה לבמה נועם בתן עם ביצוע הגמר השני שלו, "Dernière Danse". הנוכחות הבימתית שלו והביצועים החזקים שלו כבשו את הקהל והשופטים כמו תמיד.

גל דה פז – "All I Ask":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . גל דה פז – "All I Ask" (באדיבות קשת 12)

ביצוע הגמר האחרון היה של גל דה פז, ששרה את "All I Ask" של אדל.

בשלב הזה החלה המתנה מורטת עצבים שכללה הרבה פרסומות כמובן, וגם ביצוע של אודיה אזולאי, שהגיעה להתארח.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אודיה אזולאי – הכוכב הבא (באדיבות קשת 12)

בשלב הזה סוף סוף הוכרז כי המנצח הגדול בתוכנית "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026" הוא נועם בתן. מי שהגיעה למקום השני היא גל דה פז, ובמקום השלישי שירה זלוף.

בשנים האחרונות, ישראל שלחה בעיקר נציגות. הנציג האחרון שנשלח היה מיכאל בן דוד, באירוויזיון 2022. הביצוע שלו לא העפיל לגמר, מה שלא קרה לישראל משנת 2011.

לאורך העונה נועם בתן הוכיח את עצמו שוב ושוב בתור זמר חזק ובולט, וייתכן מאוד כי הוא יביא לישראל מקום גבוה ומכובד בתחרות.

ביצוע הזכייה של נועם בתן:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נועם בתן – ביצוע זכייה (באדיבות קשת 12)

לאחר ההכרזה על הזכייה, ביצע נועם בתן שוב את "ניצחת איתי הכל", בביצוע הזכייה המסורתי. או לפחות ניסה, עם כל החיבוקים והאהבה שקיבל מהמתמודדים ומהשופטים סביבו.

בהצלחה נועם! בטוחים שתביא לנו הרבה כבוד, ותעמוד בגבורה מול קולות המתנגדים.