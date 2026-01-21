מטורף: זה הסכום אותו קיבל ישראל איינהורן מידי חודש ישירות מהקטארים על הפצת המסרים שלהם. לטענתו, הוא העביר חלק נכבד מהסכום ליונתן אוריך

שרוליק איינהורן קיבל תשלום ישיר של כ-48 אלף דולר מדי חודש מהקטאריים ישירות על קידום המסרים שלהם בחו"ל. מתוך הסכום המדובר, הוא העביר לאוריך עמלה בסך 18 אלף דולר מדי חודש, כאשר לטענת איינהורן – אוריך קיבל את העמלה כי הוא הביא את הלקוח, כך דווח בi24.

בנוסף, אבישי גרינצייג פרסם כי יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, המשיך לקבל כסף על הפרויקט הקטארי של קידום המסרים בחו"ל עד יוני 2024.

עוד פורסם כי איינהורן קיבל מהלוביסט הקטארי ג'יי פוטליק על למעלה מ-30 אלף דולרים מדי חודש, עבור פרויקט קידום המסרים הקטאריים בישראל – שנעצר עם מעצרו של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין.