שרוליק איינהורן קיבל תשלום ישיר של כ-48 אלף דולר מדי חודש מהקטאריים ישירות על קידום המסרים שלהם בחו"ל. מתוך הסכום המדובר, הוא העביר לאוריך עמלה בסך 18 אלף דולר מדי חודש, כאשר לטענת איינהורן – אוריך קיבל את העמלה כי הוא הביא את הלקוח, כך דווח בi24.
בנוסף, אבישי גרינצייג פרסם כי יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, המשיך לקבל כסף על הפרויקט הקטארי של קידום המסרים בחו"ל עד יוני 2024.
עוד פורסם כי איינהורן קיבל מהלוביסט הקטארי ג'יי פוטליק על למעלה מ-30 אלף דולרים מדי חודש, עבור פרויקט קידום המסרים הקטאריים בישראל – שנעצר עם מעצרו של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
2 דיונים
רועי כהן
זו בגידה10:33 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משיח
זה הכל?סתם כסף קטן מה הרעש10:38 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן
חחח זה לחו-דש! וזה רק הכסף שגילו10:45 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
אז אבישי גרינצייג שפרסם יודע מה שהשופט מזרחי לא יודע?? השופט מזרחי שקובע שוב ושוב שההאשמות נד אוריך הן שקריות!!10:40 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שי
מעניין שהשופט מזרחי תמיד פוסק בעד הכוורת של הלשכה, גם אם זה לא הגיוני בעליל, והעירעורים נגד החלטותיו תמיד מתקבלות... לי זה מריח מסריח ביותר, עם ניחוח של שוחד10:45 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן
הולכים סביב סביב בלי לגעת בראש הבוגדים. הראש שניהל אותם והעביר 11 מזוודות קטאריות לנקות "כביסה מלוכלכת" בסופ"ש בפורטוגל לא נחקר על מסמכים שמעידים שקיבל מיליונים מקטאר10:43 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
היועץ לעניני שכר ותשלומים
מה עם תשלום מס ?10:44 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן
הולכים סביב סביב בלי לגעת בראש הבוגדים. הראש שניהל אותם והעביר 11 מזוודות קטאריות לנקות "כביסה מלוכלכת" בסופ"ש בפורטוגל לא נחקר על מסמכים שמעידים שקיבל מיליונים מקטאר10:43 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
אז אבישי גרינצייג שפרסם יודע מה שהשופט מזרחי לא יודע?? השופט מזרחי שקובע שוב ושוב שההאשמות נד אוריך הן שקריות!!10:40 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שי
מעניין שהשופט מזרחי תמיד פוסק בעד הכוורת של הלשכה, גם אם זה לא הגיוני בעליל, והעירעורים נגד החלטותיו תמיד מתקבלות... לי זה מריח מסריח ביותר, עם ניחוח של שוחד10:45 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משיח
זה הכל?סתם כסף קטן מה הרעש10:38 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן
חחח זה לחו-דש! וזה רק הכסף שגילו10:45 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רועי כהן
זו בגידה10:33 21.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר