תיעוד חריג מהשומרון: נהגת נתפסה במעבר אליהו הסמוך לאלפי מנשה שבשומרון כשהיא מסיעה שב"חים, אחד מהם נתפס בתא הגלגל הרזרבי

לוחמי מג״ב איו"ש עצרו אתמול (שלישי) חשודה שהסיעה והחביאה שוהים בלתי חוקיים ברכבה בבגאז' ומתחת לרגלי הילדים ברכב. אחד השב"חים נתפס בתא הגלגל הרזרבי בבגאז'.

האירוע התרחש במהלך פעילות לוחמי מג"ב איו"ש במעבר אליהו שבשומרון לאיתור שוהים בלתי חוקיים ומניעת הסתננות, בהכוונה מודיעינית של היחידה המרכזית של מג"ב מרכז. במהלך הפעילות, זיהו לוחמי מג״ב איו״ש רכב החשוד בהסעת שוהים בלתי חוקיים. הלוחמים אפשרו את המשך נסיעתו וכניסתו לשטח ישראל ולאחר מכן פתחו במעקב מבצעי אחריו, שבסיומו עצרו את הרכב לבדיקה.

ברכב אותרו נהגת ונוסעת נוספת במושב הקדמי, ושני ילדים קטנים במושב האחורי. במהלך סריקה שביצעו הלוחמים ברכב, אותר שוהה בלתי חוקי כשהוא מסתתר בתא הגלגל הרזרבי בבגאז'. בהמשך הסריקה, אותר שוהה בלתי חוקי נוסף כשהוא מסתתר מתחת לשמיכות, סמוך לרגלי הילדים במושב האחורי.

הנהגת ושני השוהים הבלתי חוקיים נעצרו ועוכבו להמשך חקירה בתחנת אריאל במחוז ש״י. על פי החשד, הנהגת פעלה באופן מודע להסעת והסתרת שוהים בלתי חוקיים, תוך ניצול נוכחות ילדיה ברכב לשם הטעיית כוחות הביטחון. בנוסף, מיוחסים לה אירועים נוספים של הסעת שוהים בלתי חוקיים. מעצרה הוארך בהתאם לצורכי החקירה.