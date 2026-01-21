שרת ההתיישבות אורית סטרוק בסיור בהר חברון: "החוות מרחיבות את האחיזה בשטח ומגנות על מדינת ישראל. אסור לנו לחזור ל־7 באוקטובר"

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, קיימה סיור עבודה מקצועי במועצה האזורית הר חברון, יחד עם ראש המועצה אלירם אזולאי. בסיור השתתפו מנכ"ל משרד ההתיישבות אבי מאיר ויועץ השרה להתיישבות. הסיור עמד בסימן סיכום שנת התקציב 2025 ופתיחת שנת התקציב 2026 של מחלקת הקרקעות שמחזיק משרד ההתיישבות במועצה.

הסיור התמקד בקו התפר בין הר חברון לשטחי הנגב מתוך הבנה כי התיישבות חזקה תמנע את השביעי לאוקטובר הבא. בנוסף השרה בחנה מקרוב את מהפכת ההתיישבות באזור, בדגש על פיתוח הישובים החדשים, משמעותן של החוות והשמירה האסטרטגית על אדמות מדינה במרחב.

במהלך הסיור ביקרו השרה וראש המועצה במספר נקודות מפתח וחוות חקלאיות, שם נפגשו עם חקלאים ורועי צאן המהווים את קו ההגנה הראשון בשמירה על אדמות המדינה. השרה קיבלה סקירה על הגידול בהיקף השטחים המוחזקים ועל האתגרים הביטחוניים והלוגיסטיים איתם מתמודדים המתיישבים בשטח. השרה בישרה על הגדלה צפויה של מחלקת הקרקעות הן בתקנים והן בתקציבים בשנה הקרובה

סטרוק: "אנחנו מתקנים את 30 שנות נזקי אוסלו"

ראש המועצה האזורית הר חברון, אלירם אזולאי: "אני מבקש להודות מקרב לב לשרה אורית סטרוק על העשייה המשמעותית, העקבית והנחושה שלה למען ההתיישבות בכלל ובמרחב הר חברון בפרט. השרה היא לא רק אורחת, אלא שותפת אמת שרואה את חשיבות השמירה על כל דונם. מעל הכל, זו הזדמנות להצדיע לתושבים שלנו, לחקלאים ולאנשי החוות גיבורי השטח שנמצאים יום-יום בחזית, שומרים על האדמות בגופם ובמסירות נפש. בזכות השילוב שבין הגיבוי הממשלתי לעמידה האיתנה שלכם בשטח, אנו מבטיחים את עתיד האזור."

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק: אנחנו מתקנים ב 3 שנים נזקים של 30 שנות אוסלו, ועושים זאת באופן ממלכתי ובהסכמה לאומית רחבה. זה מהפך אמתי: ממצב של ישובים כמובלעות בתוך מרחב עוין ומסוכן – עברנו לאחיזה התיישבותית ובטחונית בכל המרחב".

"לראשונה מזה שנים רבות אנחנו נלחמים באופן אפקטיבי נגד ההשתלטות העוינת של הרש"פ על אדמות המדינה, באמצעות מחלקות הקרקע שלנו, ומשנים דרמטית את המצב הבטחוני באמצעות החוות הפרוסות בכל רחבי השטח. נמשיך להשקיע במאמץ הזה כי זה המענה המשמעותי ביותר שימנע את השביעי באוקטובר הבא. אנחנו בונים חומת מגן של התיישבות למדינת ישראל" הסיור הסתיים בישיבת עבודה שם סוכמו צעדים להמשך חיזוק התשתיות בחוות והרחבת התמיכה בחקלאות הישראלית באזור".