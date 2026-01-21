ועדת החוץ והביטחון של הכנסת הודיעה הבוקר (רביעי) כי הדיון שתוכנן למחר, שבו אמורה הייתה להסתיים הקראת חוק הגיוס לקראת הצגת הנוסח הסופי, נדחה. המשמעות היא שהדיונים בחוק לא יושלמו לפני ההצבעה בקריאה ראשונה על התקציב
הדיון החדש נקבע ליום שלישי, לאחר ההצבעה בקריאה ראשונה על תקציב המדינה שתתקיים ביום שני. המשמעות היא שהשלמת הדיונים בחוק לא תתבצע לפני ההצבעה על התקציב, בניגוד ללוחות הזמנים שהוצגו קודם לכן.
כאמור, למרות הצהרות המפלגות החרדיות כי לא יצביעו בעד חוק התקציב לפני שחוק הגיוס עובר, בקואליציה מעריכים כי התקציב יעבור בקריאה ראשונה עוד לפני תום הדיונים בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס.
שירי מנתניה
אין לחץ על חוק ההשתמטות הבזוי... גם ככה הם משתמטים וגם ככה הם סוחטים מיליארדים... אז מה הלחץ.10:46 21.01.2026
חוק גיוס לא יעבור הממשלה נופלת חכו חכו הם יפלו בקרוב זאת הבטחה10:20 21.01.2026
שירי מנתניה
בתגובה ל: נעעע
למה שתיפול? מה רע להם בממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם: גונבים ונהנים.10:48 21.01.2026
האמת
80 אחוז מהחרדים משתמטים וכולנו ראינו כמה "שמרו" עלינו האברכים,אלוצים והתפילות מכל הפיגועים,מחלות,תאונות ואסונות אחרים.10:13 21.01.2026
עם פייגלין כראש ממשלה, לא היינו נכנסים לבוץ הזה.
עם פייגלין כראש ממשלה, לא היינו נכנסים לבוץ הזה.10:07 21.01.2026
