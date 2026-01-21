בניגוד להצהרות המפלגות החרדיות, דיון הסיכום על חוק הגיוס נקבע ליום שלישי – יממה לאחר ההצבעה בקריאה ראשונה על תקציב המדינה. בקואליציה מעריכים כי הוא יעבור בקריאה ראשונה גם ללא "תעודת הביטוח" של חוק הגיוס

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת הודיעה הבוקר (רביעי) כי הדיון שתוכנן למחר, שבו אמורה הייתה להסתיים הקראת חוק הגיוס לקראת הצגת הנוסח הסופי, נדחה. המשמעות היא שהדיונים בחוק לא יושלמו לפני ההצבעה בקריאה ראשונה על התקציב

הדיון החדש נקבע ליום שלישי, לאחר ההצבעה בקריאה ראשונה על תקציב המדינה שתתקיים ביום שני. המשמעות היא שהשלמת הדיונים בחוק לא תתבצע לפני ההצבעה על התקציב, בניגוד ללוחות הזמנים שהוצגו קודם לכן.

כאמור, למרות הצהרות המפלגות החרדיות כי לא יצביעו בעד חוק התקציב לפני שחוק הגיוס עובר, בקואליציה מעריכים כי התקציב יעבור בקריאה ראשונה עוד לפני תום הדיונים בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס.