אירוע תרבותי חסר תקדים בניו יורק: פרימיירה לתיאטרון השומרון במנהטן. יוסי דגן ראש מועצת שומרון: "שוברים תקרת זכוכית – מנצחים את החרם"

חסר תקדים: אמש (שלישי) התקיימה לראשונה פרימיירה לתיאטרון השומרון במנהטן. תיאטרון השומרון הוא תיאטרון רפרטוארי שהוקם לפני כ 3 שנים, העלה כבר 4 הצגות וכבר מציג הישגים מרשימים, לראשונה הצגה מתיאטרון ביו"ש מוצגת בחו"ל. התחום מנוהל על ידי מנהלת מחלקת התרבות באגף ישובים ומתנ"ס במועצה האזורית שומרון הדס ארנרייך. את התיאטרון מנהלים: חתונה קיפניס והמנהל האמנותי של התיאטרון הוא נתי רביץ.

ההצגה "חלום ז’בוטינסקי", מספרת את סיפור חייו של הוגה הדעות החשוב ביותר של המחנה הלאומי זאב ז'בוטינסקי, מנהיג שלא זכה כמעט שייכתב עליו מחזה וזהו אחד המחזות הראשונים בארץ שעוסקים בדמותו הייחודית. הבאת ההצגה לניו יורק היא יוזמה משותפת של הקונסול הישראלי בניו יורק אופיר אקוניס, שר התרבות מיקי זוהר וראש מועצת שומרון יוסי דגן ואורגן על ידי הקונסוליה הישראלית בניו יורק בסיוע משרד התרבות והספורט.

את הפרימיירה החגיגית פתחו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יחד עם שגריר ישראל בניו יורק אופיר אקוניס, המועמד לתפקיד מושל מדינת ניו יורק מטעם הרפובליקנים ברוס בלייקמן ובנוכחות מאות בני אדם מניו יורק והסביבה.

הדרמה הקומית החדשה זכתה לתשואות סוערות ופתחה כאמור מחדש את הדלת לדמותו של זאב ז’בוטינסקי, 85 שנים לאחר מותו.

המחזה, שנכתב על ידי צבייה הוברמן בשיתוף איש התקשורת שי גולדן ובבימויו של שראל פיטרמן, מציג מפגש דמיוני ומרענן בין ז’בוטינסקי (ניצן זיסר) למחזאי ישראלי עכשווי (נתי רביץ), ומזמין את הצופים להתבונן בדמותו של מנהיג הציונות הרוויזיוניסטית בעיניים עכשוויות.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר שלח ברכות מישראל: ״אני מברך את תיאטרון השומרון על הצגת הבכורה בניו יורק, בתקופה הזו ובעיר הזו בפרט, זה חשוב במיוחד. אני מחזק את ראש מועצת שומרון יוסי דגן ואת מנהלי התיאטרון הדס ארנרייך וחתונה קיפניס ואת המנהל האמנותי והשחקן המופלא נתי רביץ, על עבודתם החשובה, ומאחל שימשיכו להציג את הסיפור הישראלי והרוח שלנו בארץ ובעולם".

יוסי דגן על ההיסטוריה של תיאטרון השומרון: "זה הצליל של תקרת הזכוכית שנשברת"

הקונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס שיזם את הבאת ההצגה לעיר ניו יורק: "ההצגה הראשונה של תיאטרון השומרון מחוץ לישראל במנהטן היא הגשמת חזונו של זאב ז׳בוטינסקי שהיה המנהיג הציוני הראשון שקרא לפעול בארצות הברית. כמו בימיו של ז׳בוטינסקי, גם היום האנטישמיות עולה ומהווה איום ממשי על קהילות יהודיות בכל העולם. הוא התריע מגרמניה הנאצית ואנחנו מאיראן ושלוחותיה כששתיהן אומרות אותו דבר: השמדת העם היהודי. בניגוד לעבר, ובהתאם לחזונו, ישראל היא מדינה חזקה עם כח מגן עוצמתי. אנחנו לא נאפשר להיסטוריה לחזור על עצמה״.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר בערב הפרימיירה: "האם אתם שומעים את הצליל הזה? זה הצליל של תקרת הזכוכית שנשברת. הלילה יחד אנחנו מסיימים את החרם התרבותי נגד יהודה ושומרון. אנחנו מנצחים את החרם נגד ישראל". דגן הוסיף: "הלילה אנחנו בונים יחד גשר תרבותי בין השומרון למנהטן, גשר בין ישראל לארצות הברית, גשר של חיים. כשהאויבים שלנו בוחרים בחושך אנחנו בוחרים בתרבות, כשהם בוחרים בשנאה אנחנו בונים גשרים של רוח ואמנות. אנחנו בוחרים בחיים. זו לא רק הצגה, זו תחילתה של דרך חדשה של תרבות, רוח ואהבה. ביחד אנחנו חזקים וביחד ננצח".

“חלום ז’בוטינסקי” מתמקד בדמותו של מי שחלם להיות סופר ועיתונאי, אך הפרעות ביהודי אירופה הובילו אותו לשנות את מסלול חייו ולהפוך לאחד ממנהיגי הציונות הבולטים. המחזה מעלה את סיפורו של מייסד הגדוד העברי, התנועה הרוויזיוניסטית, בית”ר והאצ”ל, כשהוא נאבק להשמיע את קולו ואת הצד שלו בסיפור חייו. תיאטרון השומרון, שהוקם לפני כ 3 שנים ביוזמת המועצה האזורית שומרון, פועל במטרה לחבר בין אמנות התיאטרון ליהדות ולהוות בית לאמנות איכותית, יהודית וישראלית.