העיתונאי חיים לוינסון התייחס להחלטה של גדי איזנקוט להציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד לרשימה משותפת, ואמר: זו הבעיה העיקרית שלו

העיתונאי חיים לוינסון התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm, למהלך של גדי איזנקוט לקראת מערכת הבחירות הבאות.

בדבריו הוא אמר: "גדי יכול לפרוץ עם מיתוג אחר, הבעיה שלו היא שהוא איש טוב מידי, הוא לא מתאים לפוליטיקה. הוא לא עובד נכון, הוא כן יכול לפרוץ למעמד הביניים הפריפריאלי העירוני, בערים הגדולות, ולגרד קולות מהליכוד".

נזכיר כי אמש עמית סגל פרסם, כי יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, הציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד לרשימה משותפת לקראת הבחירות.

עוד באותו נושא רונן צור נשאל האם הוא בדרך לפוליטיקה. כך הוא השיב

עוד התייחס לוינסון למצטרפים החדשים לזירה הפוליטית: "זו תוספת מבורכת, אם יהיה יותר יונתן שימריז בכנסת ופחות ניסים ואטורי, אני חושב שעם ישראל ייצא נשכר מזה. הם אנשים טובים, אני חושב שעינב (צנגאוקר) לא מתאימה לפוליטיקה, יוסי שרעבי ושמריז, תוספת מבורכת, גם דדי שמחי זו תוספת מבורכת".