העיתונאי חיים לוינסון התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm, למהלך של גדי איזנקוט לקראת מערכת הבחירות הבאות.
בדבריו הוא אמר: "גדי יכול לפרוץ עם מיתוג אחר, הבעיה שלו היא שהוא איש טוב מידי, הוא לא מתאים לפוליטיקה. הוא לא עובד נכון, הוא כן יכול לפרוץ למעמד הביניים הפריפריאלי העירוני, בערים הגדולות, ולגרד קולות מהליכוד".
נזכיר כי אמש עמית סגל פרסם, כי יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, הציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד לרשימה משותפת לקראת הבחירות.
עוד התייחס לוינסון למצטרפים החדשים לזירה הפוליטית: "זו תוספת מבורכת, אם יהיה יותר יונתן שימריז בכנסת ופחות ניסים ואטורי, אני חושב שעם ישראל ייצא נשכר מזה. הם אנשים טובים, אני חושב שעינב (צנגאוקר) לא מתאימה לפוליטיקה, יוסי שרעבי ושמריז, תוספת מבורכת, גם דדי שמחי זו תוספת מבורכת".
מה דעתך בנושא?
דימיטרי אוליאנובסקי
משקלו הסגולי של אייזנקוט בציבוריות הישראלית מבחינה פוליטית------009:54 21.01.2026
מיחפצאך מינמצאך
מי שילם ללוינסון הפעם ???09:46 21.01.2026
א
בנט, איזנקוט ולפיד הוזים על ניצחון בבחירות, כשהשמאל מרוסק לחלוטין אחרי שראשי השמאל שמונו ע"י בנט, גנץ ולפיד הביאו על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית בשבע חזיתות, ולפי סקרי ערוץ...
בנט, איזנקוט ולפיד הוזים על ניצחון בבחירות, כשהשמאל מרוסק לחלוטין אחרי שראשי השמאל שמונו ע"י בנט, גנץ ולפיד הביאו על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית בשבע חזיתות, ולפי סקרי ערוץ 14 זה זמן רב, האמינים היחידים - נתניהו מקבל 35 מנדטים והימין מקבל 66 מנדטים, והשמאל מקבל 43-44 מנדטים בלבד!!המשך 09:54 21.01.2026
