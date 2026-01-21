הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, התייחס למועצת השלום של טראמפ ואמר: "לפי איך שזה מתחיל כרגע – זה לא נראה טוב"

הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, התייחס היום (רביעי) להקמת מועצת השלום של טראמפ, ואמר: "‏כרגע לא ברור בכלל מה היא מועצת השלום של טראמפ, הוא מזמין כל מיני אנשים שהקשר בינם לבין שלום מקרי בהחלט.

‏קטאר שמימנה את חמאס ודחפה ל-7 לאוקטובר. טורקיה שאמרה שה-7 לאוקטובר היה אחת ההצלחות הגדולות של הפלסטינים ותומכת בחמאס. רצה להזמין גם את פוטין, עכשיו הוא מזמין את נתניהו. לא ברור לאן טראמפ הולך".

עוד הוא הוסיף: "‏מה שברור הוא שממשלת המעבר בעזה כבר נראית ככזו, כמו שציינו, שהולכת לכיוון אוסלו. לפי איך שזה מתחיל כרגע – זה לא נראה טוב. ‏רק נזכיר שלפני שנה טראמפ הגה את רעיון ההגירה שהתפוגג. עדיף היה להתמקד בתוכנית ההגירה".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, ראש הממשלה נתניהו השיב כי הוא נענה להזמנה למועצת השלום.