הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, התייחס היום (רביעי) להקמת מועצת השלום של טראמפ, ואמר: "כרגע לא ברור בכלל מה היא מועצת השלום של טראמפ, הוא מזמין כל מיני אנשים שהקשר בינם לבין שלום מקרי בהחלט.
קטאר שמימנה את חמאס ודחפה ל-7 לאוקטובר. טורקיה שאמרה שה-7 לאוקטובר היה אחת ההצלחות הגדולות של הפלסטינים ותומכת בחמאס. רצה להזמין גם את פוטין, עכשיו הוא מזמין את נתניהו. לא ברור לאן טראמפ הולך".
עוד הוא הוסיף: "מה שברור הוא שממשלת המעבר בעזה כבר נראית ככזו, כמו שציינו, שהולכת לכיוון אוסלו. לפי איך שזה מתחיל כרגע – זה לא נראה טוב. רק נזכיר שלפני שנה טראמפ הגה את רעיון ההגירה שהתפוגג. עדיף היה להתמקד בתוכנית ההגירה".
נזכיר כי מוקדם יותר היום, ראש הממשלה נתניהו השיב כי הוא נענה להזמנה למועצת השלום.
נראה לא טוב ? הנצחון המוחלט ? החמאס שולט בעזה אחרי שנתיים של מלחמה וכעת עם רוח גבית מתומכיו העיקריים קטאר ותורכיה והכל תודות למלאך המוות ... שה"גאונות" שלו עלתה לנו במחיקת דור שלם ....
ממשלה רקובה ... שמסיתה את האזרחים הנבערים מדעת ... נגד כל מוסדות המדינה והכל כדי להגן על איש זקן עם קוצב לב , רקוב מבפנים כמו גם מבחוץ שחושב שקטאר...
ממשלה רקובה ... שמסיתה את האזרחים הנבערים מדעת ... נגד כל מוסדות המדינה והכל כדי להגן על איש זקן עם קוצב לב , רקוב מבפנים כמו גם מבחוץ שחושב שקטאר היא מדינה מורכבת וליועציו שמסתובבים במקומות הכי סודיים מותר לקבל ממנה כסף ....המשך 09:23 21.01.2026
