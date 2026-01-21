גולדקנופף דיבר עם בן גביר לגבי דריסת הנער ליד מושב קוממיות: "​התיעוד החדש לא מותיר מקום לספק כי הפעולה נעשתה בזדון"

​יו"ר יהדות התורה חה"כ יצחק גולדקנופף אמר הבוקר (רביעי) כי הוא דיבר עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לגבי דריסת הנער ליד מושב קוממיות: "​התיעוד החדש לא מותיר מקום לספק כי הפעולה נעשתה בזדון".

​

דבריו המלאים: "שוחחתי הבוקר עם השר לביטחון לאומי איתמר בן-גביר, בעקבות התיעוד המזעזע מאירוע הדריסה אמש בו נהרג הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל. התיעוד החדש, בו נראה נהג האוטובוס כשהוא מאיץ לעבר קבוצת המפגינים, והנוסעים המציינים כי הוא משתולל, לא מותירים מקום לספק כי הפעולה נעשתה בזדון.

עוד באותו נושא תאונה קטלנית בדרום הארץ: בן 17 נהרג לאחר שנפגע מאוטובוס 16:40 | חדשות סרוגים 1 1 😢

"השר בן גביר הבהיר לי במהלך שיחתנו כי הוא רואה את העניין בחומרה רבה ושמשטרת ישראל תעשה את מלאכתה נאמנה ותחקור את האירוע עד תום. השר בן גביר הדגיש בשיחה כי 'דמם של אחינו החרדים לא יהא הפקר'. נעמוד בתוקף על כך שימוצה הדין עם הנהג הדורס.

כזכור אירוע קשה בדרום הארץ: נער בן 17 נפגע מאוטובוס בכביש 3533 סמוך לקוממיות. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו כי הגיעו לזירת התאונה וביצעו החייאה בנער שסבל מחבלת ראש קשה. הם נאלצו לקבוע את מותו במקום התאונה.