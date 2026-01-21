השרה מירי רגב התייחסה להיערכות בישראל לקראת תקיפה אפשרית מאיראן, וטענה: אלו היעדים שאיראן תנסה לתקוף תחילה

השרה מירי רגב התייחסה היום (רביעי) ברדיו 103fm לשלל נושאים, וביניהם לתקיפה אפשרית של איראן בישראל ולפרשת קטארגייט.

תחילה היא טענה: "הרדיפה סביב הכוורת של ראש הממשלה, הניסיונות הם נסיונות להפיל את נתניהו. צריך לזכור, שרונן בר היה אורח כבוד של הקטארים שאלשיך עבד עם הקטארים, שגנץ גם עבד איתם"

על ההערכות לאפשרות של תקיפה איראנית, אמרה: "אנחנו ערוכים לכל תרחיש גם בהגנה וגם בהתקפה, אם היא תתקוף אנחנו נגיב בעוצמה שהיא לא הכירה. הסיפור עם איראן לא הסתיים, זה נמצא על השולחן. במשרד התחבורה אנחנו ערוכים לכל תרחיש.

זה ברור שאיראן תנסה קודם כל לפגוע בנכסים אסטרטגיים של מדינת ישראל. מדובר בנתב"ג, נמלים, רכבות, אסדות גז, כדי לגרום לאי סדר בכל מה שמתרחש במדינה".