השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מודיע על תגמול נוסף עבור השוטרים. "בחלק מהדרגות מגיעה התוספת לסכום של כ-3,000 ש"ח"

במשרד הביטחון נערכים ליישום מתווה "בנק המענקים", הכולל תגמולים נוספים שיועברו לשוטרים בהתאם לצורכי הארגון, עומסי העבודה והעדפות מקצועיות.

במסגרת הסכמי השכר האחרונים, שוטרים בכלל התפקידים זכו לתוספות שכר, כאשר בחלק מהדרגות מגיעה התוספת לסכום של כ-3,000 ש״ח. על פי נתוני המשטרה, בלשים וחוקרים בדרגת רס"ר קיבלו תוספת מלאה של כ-3,000 ש״ח, כחלק מחיזוק התפקידים המבצעיים בליבת העשייה המשטרתית.

בנוסף, נקבע במערך התחנות מודל תגמול ייעודי נוסף, בהתאם להחלטות הפיקוד, לצורך חיזוק תחנות המשטרה והדרג השטח.

משטרת ישראל ציינה כי דרג הפיקוד יבחן את התגמול הנוסף בהתאם להחלטות שיתקבלו במהלך החודשים הקרובים. במקביל, במשטרה מדגישים כי מעבר לתוספות השכר, השר איתמר בן גביר פעל לבלום ירידות שכר שהיו אמורות להיכנס לתוקף על פי הסכמים שנחתמו לפני כניסתו לתפקיד.

לצד בלימת הקיצוצים, פעל השר להוספת מענקים ייעודיים לשוטרים מתוך כוונה לחזק את מערך כוח האדם, לשפר את תנאי השירות ולהעצים את יכולת הגיוס והשימור של שוטרים בשטח.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מסר לסרוגים: ״שוטרי ישראל הם חומת המגן של אזרחי המדינה, ואני מגבה אותם גם במעשים ולא רק במילים. העלאת השכר, הרחבת מודל המענקים ובלימת הקיצוצים הם חלק מתפיסת עולם ברורה, חיזוק השוטר בשטח, חיזוק התחנות וחיזוק המשילות.

אמשיך להשקיע בשוטרים, לשפר את תנאי השירות ולהבטיח תגמול הוגן למי שעומדים יום יום בחזית ושומרים על ביטחון אזרחי ישראל״.