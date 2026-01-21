סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הודיע כי אשתו אושה בהריון בפעם הרביעית, וצפויה ללדת ביולי הקרוב. זו הפעם הראשונה בהיסטוריית ארה"ב שבה רעייתו של סגן נשיא תהיה בהריון בזמן כהונתה כ"אשה השנייה"

מזל טוב: סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הודיע הלילה (רביעי) כי אשתו אושה בהריון עם הילד הרביעי שלהם – שיצטרף לילדיהם הקיימים אוון, ויווק ומירבל.

"אנחנו מתרגשים לשתף בעדכון שאושה בהריון עם ילדנו הרביעי. אושה והתינוק במצב טוב, ואנחנו מצפים לברך אותו כשיגיע לעולם בסוף חודש יולי" אמר ואנס. "בזמן המרגש והסוער הזה, אנחנו אסירי תודה בעיקר לרופאים הצבאיים שמטפלים במשפחה שלנו, ולאנשי הצוות שעשו ככל יכולתם כדי שאנחנו נוכל לשרת את המדינה שלנו וליהנות במקביל מחיים נהדרים עם הילדים שלנו".

אושה ואנס בת ה-40 פגשה את ג'יי די כששניהם למדו יחד באוניברסיטת ייל, והם התחתנו בשנת 2014. זו הפעם הראשונה בהיסטוריית ארה"ב שבה רעייתו של סגן נשיא תהיה בהריון בזמן כהונתה כ"אשה השנייה".