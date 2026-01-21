ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי נעתר להזמנת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ויצטרף כחבר במועצת השלום העליונה שתורכב ממנהיגי מדינות העולם

הרשימה מתרחבת: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כעת (רביעי) כי הוא נעתר להזמנת נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, ויצטרף כחבר במועצת השלום העליונה שתורכב ממנהיגי מדינות העולם. יש לציין כי בהודעת ראש הממשלה לא נכללה התייחסות לתפקיד הוועדה בניהול רצועת עזה.

כזכור, החברים הרשמיים הראשונים של מועצת השלום הוכרזו בשבת, כשהם כוללים את מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, המיליארדר האמריקני-יהודי מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה, וסגן היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב רוברט גבריאל.

בנוסף, נקבע כי חברי "המועצה המבצעת" שתשמש כגוף הביניים יהיו: ויטקוף, קושנר, בלייר, רואן, שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן, הבכיר הקטארי עלי אל-ת'וואדי, ראש המודיעין המצרי חסן רשאד, השרה האמירתית רים אל-האשימי, ושר החוץ וההגנה לשעבר של בולגריה ניקולאי מלאדנוב – שכיהן גם כשליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון. עוד הוחלט כי איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי, המתמחה בנדל״ן, טכנולוגיה והשקעות בינלאומיות, ונציגת האו"ם סיגריד קאג יסייעו בניהול וקידם החלטות הוועדה.

עם זאת, בימים שחלפו נרשמו שלל הודעות נוספות על הצטרפות של מדינות נוספות לארגון – ביניהן איחוד האמירויות, בחריין, בלארוס, מרוקו ואזרבייג'ן. על פי הפרסומים, הנשיא טראמפ מעוניין להרחיב את מועצת השלום ככל הניתן, כאשר כל שם צפוי להביא איתו גם תוספת לגיטימיות בינלאומית, אך גם כספים.

עוד דווח כי הנשיא טראמפ דורש מכל גורם שמצטרף למועצת השלום לתרום סכום לתפעול המועצה, על פי הדיווחים כמיליארד דולר לכל הפחות. קיימות טענות כי טראמפ אף רואה במועצה החדשה הזדמנות ליצור מנגנון בינלאומי עוקף או"ם.