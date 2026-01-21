בית המשפט המחוזי מרכז קיבל היום (רביעי) באופן חלקי את הערעור של ארנון בר דוד וצמצמם את הרחקתו מההסתדרות ל-60 ימים במקום 90 כפי שקבע בית משפט השלום בראשון לציון.
נזכיר כי החלטה זו הדיעה, לאחר יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, הגיש ערר על ההחלטה להאריך את התנאים המגבילים נגדו, הכוללים הרחקה מתפקידו ומגופי ההסתדרות למשך שלושה חודשים נוספים. בבקשה שהוגשה לבית המשפט, דורש בר דוד לקיים דיון דחוף בנושא ולבטל או לצמצם משמעותית את המגבלות שהוטלו עליו.
עורך דינו של בר דוד, מיכה פטמן, טוען בערר כי מרשו מופלה לרעה באופן בולט ביחס לחשודים אחרים בפרשה. לדבריו, בעוד שחשודים אחרים – ובהם עזרא גבאי – כבר הורשו לחזור למקום עבודתם, יו"ר ההסתדרות נותר מורחק. בערר נטען כי חופש העיסוק של יו"ר הארגון אינו חשוב פחות משל יתר החשודים, וכי המניעה ממנו למלא את תפקידו פוגעת לא רק בו אישית, אלא גם בפעילות השוטפת של ההסתדרות ובציבור העובדים.
כזכור, פרשת השחיתות בהסתדרות התפוצצה בתחילת חודש נובמבר, אז פשטו כוחות משטרה על משרדי הארגון ועצרו עשרות בכירים ועובדים, בהם בר דוד עצמו. במסגרת החקירה נחקרו באזהרה גם רעייתו וחמותו של יו"ר ההסתדרות.
עילת המעצר המרכזית וסיבת ההרחקה נובעות מחשש כבד לשיבוש הליכי חקירה ומהיכולת של בר דוד להשפיע על עדים הכפופים לו מתוקף מעמדו הבכיר בארגון. כעת, יצטרך בית המשפט להכריע האם לקבל את טענת האפליה ולאפשר לבר דוד חזרה מוקדמת ללשכתו.
אריה
דעתי שאם נכון הדבר בדבר מעשים שעשויים להיות פליליים או מעשים שלא ייעשו ונעשו זה אומר שההסתדרות רקובה ואין לה מקום לנוחחות בזמננו והבחירים צריכים לשבת בבית הסוהר ובתור עונש...
דעתי שאם נכון הדבר בדבר מעשים שעשויים להיות פליליים או מעשים שלא ייעשו ונעשו זה אומר שההסתדרות רקובה ואין לה מקום לנוחחות בזמננו והבחירים צריכים לשבת בבית הסוהר ובתור עונש ששכרם של הבחירים יהיה שכר מינימוםהמשך 09:03 21.01.2026
