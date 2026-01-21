לאחר שבית משפט השלום החליט להרחיקו ל-90 ימים מההסתדרות – בית המשפט המחוזי מקבל את הערעור של ארנון בר דוד, ומקצר את ימי ההרחקה ל-60 ימים

בית המשפט המחוזי מרכז קיבל היום (רביעי) באופן חלקי את הערעור של ארנון בר דוד וצמצמם את הרחקתו מההסתדרות ל-60 ימים במקום 90 כפי שקבע בית משפט השלום בראשון לציון.

נזכיר כי החלטה זו הדיעה, לאחר יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, הגיש ערר על ההחלטה להאריך את התנאים המגבילים נגדו, הכוללים הרחקה מתפקידו ומגופי ההסתדרות למשך שלושה חודשים נוספים. בבקשה שהוגשה לבית המשפט, דורש בר דוד לקיים דיון דחוף בנושא ולבטל או לצמצם משמעותית את המגבלות שהוטלו עליו.

עורך דינו של בר דוד, מיכה פטמן, טוען בערר כי מרשו מופלה לרעה באופן בולט ביחס לחשודים אחרים בפרשה. לדבריו, בעוד שחשודים אחרים – ובהם עזרא גבאי – כבר הורשו לחזור למקום עבודתם, יו"ר ההסתדרות נותר מורחק. בערר נטען כי חופש העיסוק של יו"ר הארגון אינו חשוב פחות משל יתר החשודים, וכי המניעה ממנו למלא את תפקידו פוגעת לא רק בו אישית, אלא גם בפעילות השוטפת של ההסתדרות ובציבור העובדים.

כזכור, פרשת השחיתות בהסתדרות התפוצצה בתחילת חודש נובמבר, אז פשטו כוחות משטרה על משרדי הארגון ועצרו עשרות בכירים ועובדים, בהם בר דוד עצמו. במסגרת החקירה נחקרו באזהרה גם רעייתו וחמותו של יו"ר ההסתדרות.

עילת המעצר המרכזית וסיבת ההרחקה נובעות מחשש כבד לשיבוש הליכי חקירה ומהיכולת של בר דוד להשפיע על עדים הכפופים לו מתוקף מעמדו הבכיר בארגון. כעת, יצטרך בית המשפט להכריע האם לקבל את טענת האפליה ולאפשר לבר דוד חזרה מוקדמת ללשכתו.