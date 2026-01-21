דיווח דרמטי: ארה"ב העבירה מערכות הגנה למזרח התיכון

חדשות סרוגים

דובר צה"ל
21.01.2026 / 08:30

ברקע האיומים של טראמפ נגד איראן – ארה"ב העבירה עוד ועוד מערכות הגנה חדישות למזרח התיכון, שירחיבו את היכולת של ארה"ב להתגונן מפני תקיפה

לקראת תקיפה באיראן? ארה״ב העבירה למזרח התיכון מערכות הגנה מתקדמות כהכנה לתקיפה באיראן. בין היתר מערכות הגנה מסוג פטריוט ו-THAAD, שמרחיבות את יכולתה של ארה"ב להתגונן מפני מתקפת נגד במקרה של תקיפה אמריקאית באיראן. כך דווח היום (רביעי) בוול סטריט ז'ורנל.

נזכיר כי למרות התקפלותו של טראמפ בשבוע שעבר, בעולם עדיין מעריכים כי הנשיא האמריקני יתקוף באיראן. בנוסף, אמש בפיקוד מרכז של צבא ארה"ב אישרו כי מטוסים מדגם F-15E Strike Eagle, אשר הוצבו בטייסת ה-494 של חיל האוויר האמריקני, הגיעו למזרח התיכון והוכנסו לתחום של סנטקום. בהודעה נאמר כי "נוכחותו של מטוס ה-F-15 משפרת את המוכנות לקרב ומקדמת ביטחון ויציבות אזוריים".

הגעת טייסת הקרב החדשה מתרחשת בזמן שנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" עושה גם כן את דרכה למזרח התיכון – וצפויה להגיע לאזור במהלך הימים הקרובים.
במקביל, טראמפ ממשיך לפזר כל העת איומים מעורפלים נגד איראן. מוקדם יותר היום דיווחנו, כי במהלך ראיון שנערך עמו, עומת טראמפ עם הדיווחים לפיהם המשטר האיראני ממשיך לבצע פשעים נגד מפגינים ואף הוציא איום התנקשות נגדו במהלך סוף השבוע האחרון. בתגובה לאיומים ולהתגרות מצד ההנהגה האיראנית, חשף טראמפ כי העביר מסר תקיף לטהרן.

"השארתי הודעה," אמר טראמפ, "אם משהו אי פעם יקרה – אנחנו נפוצץ… כל המדינה הולכת להתפוצץ".

לסיום, חזר טראמפ על האיום הדרמטי והבהיר כי ההנחיות לתגובה במקרה של פגיעה בו כבר קיימות: "יש לי הוראות מאוד תקיפות. אם משהו קורה, הם הולכים למחוק אותם מעל פני האדמה".
