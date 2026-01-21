דיווח דרמטי: ארה"ב העבירה מערכות הגנה למזרח התיכון

ברקע האיומים של טראמפ נגד איראן – ארה"ב העבירה עוד ועוד מערכות הגנה חדישות למזרח התיכון, שירחיבו את היכולת של ארה"ב להתגונן מפני תקיפה

לקראת תקיפה באיראן? ארה״ב העבירה למזרח התיכון מערכות הגנה מתקדמות כהכנה לתקיפה באיראן. בין היתר מערכות הגנה מסוג פטריוט ו-THAAD, שמרחיבות את יכולתה של ארה"ב להתגונן מפני מתקפת נגד במקרה של תקיפה אמריקאית באיראן. כך דווח היום (רביעי) בוול סטריט ז'ורנל.

נזכיר כי למרות התקפלותו של טראמפ בשבוע שעבר, בעולם עדיין מעריכים כי הנשיא האמריקני יתקוף באיראן. בנוסף, אמש בפיקוד מרכז של צבא ארה"ב אישרו כי מטוסים מדגם F-15E Strike Eagle, אשר הוצבו בטייסת ה-494 של חיל האוויר האמריקני, הגיעו למזרח התיכון והוכנסו לתחום של סנטקום. בהודעה נאמר כי "נוכחותו של מטוס ה-F-15 משפרת את המוכנות לקרב ומקדמת ביטחון ויציבות אזוריים".