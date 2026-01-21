משרד החוץ של אזרבייג'ן הודיע כי הסכימה להצטרף ל"מועצת השלום" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ולהפוך לחברה מייסדת בארגון שיפקח על רצועת עזה

הרשימה מתרחבת: משרד החוץ של אזרבייג'ן הודיע הבוקר (רביעי) כי הסכימה להצטרף ל"מועצת השלום" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ולהפוך לחברה מייסדת בארגון שיפקח על רצועת עזה.

ההודעה של אזרבייג'ן מגיעה אחרי שאתמול סדרה של מדינות הודיעו על צירוף חברים למועצת השלום, ביניהם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, מלך מרוקו, מלך בחריין חמד בן עיסא אאל ח'ליפה, ונשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו.

נזכיר כי החברים הרשמיים של מועצת השלום הוכרזו בשבת, כשהם כוללים את מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, המיליארדר האמריקני-יהודי מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה, וסגן היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב רוברט גבריאל.

בנוסף, נקבע כי חברי "המועצה המבצעת" שתשמש כגוף הביניים יהיו: ויטקוף, קושנר, בלייר, רואן, שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן, הבכיר הקטארי עלי אל-ת'וואדי, ראש המודיעין המצרי חסן רשאד, השרה האמירתית רים אל-האשימי, ושר החוץ וההגנה לשעבר של בולגריה ניקולאי מלאדנוב – שכיהן גם כשליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון. עוד הוחלט כי איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי, המתמחה בנדל״ן, טכנולוגיה והשקעות בינלאומיות, ונציגת האו"ם סיגריד קאג יסייעו בניהול וקידם החלטות הוועדה.