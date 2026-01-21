‏אלוף (מיל') יעקב עמידרור, טען כי יש סיבה מובהקת לכך שארה"ב ל תקפה באיראן. יחד עם זאת, טראמפ ממשיך לשגר איומים למעצמה האסלאמית

‏אלוף (מיל') יעקב עמידרור התייחס היום (רביעי) בראיון ב-103fm, למומנטום שעבר, או שלא, של טראמפ לתקוף באיראן: "האמריקנים הבינו בזמנו שההתנגדויות הקולניות בתוך איראן כשהמומנטום של האופוזיציה היא בשיאו הוא שאין להם מספיק כוח לעשות משהו בעל ערך, עד שהם זזו המהומות שככו באיראן".

יחד עם זאת, נראה כי תקיפה אמריקנית באיראן, לא לגמרי ירדה מהפרק. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שיגר אזהרה חסרת תקדים למשטר האיראני, בעקבות דיווחים על איומים ישירים על חייו מצד טהרן.

במהלך ראיון שנערך עמו, עומת טראמפ עם הדיווחים לפיהם המשטר האיראני ממשיך לבצע פשעים נגד מפגינים ואף הוציא איום התנקשות נגדו במהלך סוף השבוע האחרון. בתגובה לאיומים ולהתגרות מצד ההנהגה האיראנית, חשף טראמפ כי העביר מסר תקיף לטהרן.

"השארתי הודעה," אמר טראמפ, "אם משהו אי פעם יקרה – אנחנו נפוצץ… כל המדינה הולכת להתפוצץ".