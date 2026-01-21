כשלושה חודשים אחרי פטירתה של ראש העיר המיתולוגית מרים פיירברג ז"ל, נבחר אתמול ברוב מוחץ אבי סלמה לראש עיריית נתניה. "אנחנו יוצאים לדרך חדשה, מתוך כבוד עמוק למורשת העבר ומחויבות בלתי מתפשרת לעתיד העיר"

ראש עיר חדש לנתניה – אבי סלמה. בתום מערכת בחירות קצרה בעקבות פטירתה של ראש העיר המיתולוגית מרים פיירברג-איכר ז"ל, שהנהיגה את נתניה במשך 27 שנים רצופות, נבחר אתמול סלמה ברוב של כ-70%.

אבי סלמה (43), כלכלן ואיש ניהול בכיר לשעבר במערכת הבנקאית, כיהן בשנים האחרונות כחבר מועצה וראש האופוזיציה. הוא נתפס כמי שמייצג את דור העתיד של המנהיגות המקומית שילוב של הבנה כלכלית עמוקה, ניסיון בשטח ונגישות לתושבים.

בנאום הניצחון שנשא הלילה, בחר אבי סלמה להקדיש דברים חמים לקודמתו: "נתניה נפרדה השנה מדמות ענקית. מרים פיירברג-איכר ז"ל שהקדישה את חייה למען העיר הזו, ובמשך כמעט שלושה עשורים הייתה הלב הפועם שלה. אני נכנס לתפקיד בחרדת קודש, מתוך כוונה להביא את נתניה להישגים ברמה הלאומית, ולהביא את הרוח החדשה והשינויים שהזמן דורש".

עוד באותו נושא נתניהו סופד למרים פיירברג: "מצדיע למפעל חייה" 12:58 | חדשות סרוגים 8 0 😀 👏

מתחייב להיות ראש עיר של כולם

בשיאו של נאום הניצחון, כשהוא מוקף במאות תומכים עצר סלמה כדי להודות לשותפיו למסע: "אני רוצה להודות בראש ובראשונה לאשתי היקרה מעין, שתמכה בי לאורך כל המסע המאתגר הזה והייתה העוגן שלי, ולילדיי האהובים שהיו לי מקור כוח בכל יום מחדש. תודה עמוקה למאות המתנדבים המסורים ולעובדי המטה המדהימים שעבדו ללא לאות, יום ולילה, מתוך אמונה יוקדת בדרך שלנו. הניצחון הזה הוא לא שלי הוא שלכם, הוא של העיר נתניה".

סלמה הוסיף פנייה נרגשת לתושבי העיר: "אני מודה לתושבי נתניה שנתנו בי את אמונם. אני מתחייב להיות ראש העיר של כולם של אלו שבחרו בי ושל אלו שלא. יחד, נהפוך את נתניה למקום שטוב יותר לחיות בו".