;נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בראיון לאיומי ההתנקשות מצד המשטר בטהרן, תקף את שתיקת ביידן והבהיר: "השארתי הודעה ברורה, אם משהו יקרה – כל המדינה תתפוצץ"

לקראת תקיפה אמריקנית באיראן. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שיגר אזהרה חסרת תקדים למשטר האיראני, בעקבות דיווחים על איומים ישירים על חייו מצד טהרן.

במהלך ראיון שנערך עמו, עומת טראמפ עם הדיווחים לפיהם המשטר האיראני ממשיך לבצע פשעים נגד מפגינים ואף הוציא איום התנקשות נגדו במהלך סוף השבוע האחרון. בתגובה לאיומים ולהתגרות מצד ההנהגה האיראנית, חשף טראמפ כי העביר מסר תקיף לטהרן.

"השארתי הודעה," אמר טראמפ, "אם משהו אי פעם יקרה – אנחנו נפוצץ… כל המדינה הולכת להתפוצץ".

טראמפ לא חסך ביקורת מהנשיא לשעבר ג'ו ביידן, וטען כי היה מצופה ממנו להגיב בחריפות לאיומים הללו. "ביידן היה צריך להגיד משהו," ציין טראמפ והוסיף: "נשיא צריך להגן על נשיא… אם הייתי שם והם היו משמיעים את האיום הזה כלפי מישהו… הייתי מכה בהם חזק מאוד".

לסיום, חזר טראמפ על האיום הדרמטי והבהיר כי ההנחיות לתגובה במקרה של פגיעה בו כבר קיימות: "יש לי הוראות מאוד תקיפות. אם משהו קורה, הם הולכים למחוק אותם מעל פני האדמה".