ההזמנות לא נגמרות: אחרי מלך ירדן עבדאללה ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין, כעת (שלישי) משרד החוץ של איחוד האמירויות אישר כי הנשיא מוחמד בן זאיד הוזמן על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להצטרף ל"מועצת השלום" שתפקח על הניהול של רצועת עזה.

נזכיר כי החברים הרשמיים של מועצת השלום הוכרזו בשבת, כשהם כוללים את מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, המיליארדר האמריקני-יהודי מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה, וסגן היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב רוברט גבריאל.

בנוסף, נקבע כי חברי "המועצה המבצעת" שתשמש כגוף הביניים יהיו: ויטקוף, קושנר, בלייר, רואן, שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן, הבכיר הקטארי עלי אל-ת'וואדי, ראש המודיעין המצרי חסן רשאד, השרה האמירתית רים אל-האשימי, ושר החוץ וההגנה לשעבר של בולגריה ניקולאי מלאדנוב – שכיהן גם כשליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון. עוד הוחלט כי איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי, המתמחה בנדל״ן, טכנולוגיה והשקעות בינלאומיות, ונציגת האו"ם סיגריד קאג יסייעו בניהול וקידם החלטות הוועדה.

כאמור, שלשום דווח כי עבדאללה מלך ירדן קיבל גם כן הזמנה מטראמפ להצטרף למועצת השלום. בהודעה הירדנית נאמר כי "המסמכים הקשורים להזמנה נלמדים כעת בהתאם להליכים משפטיים פנימיים". בנוסף, אתמול הקרמלין הודיע כי טראמפ הזמן את פוטין להיות חבר במועצה, כשדובר הקרמלין דימיטרי פסקוב ציין כי רוסיה "בוחנת כעת את כל פרטי ההצעה, ומקווה לנהל שיחות על הנושא עם וושינגטון".