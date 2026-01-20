התפרעות החרדים בירושלים. דיווח ראשוני על מפגין כבן 18 שנדרס בשדרות גולדה מאיר בירושלים – הכביש המחבר בין רמות לכביש בר אילן.
חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח שערי צדק, צעיר כבן 18 במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
חובש רפואת חירום במד"א אלי ריימונד, סיפר: "במקום הייתה המולה רבה. צעיר כבן 18 היה בהכרה עם חבלות בגפיים. סיפרו לנו שהוא נפגע מרכב. התחלנו בביצוע טיפול רפואי תוך כדי שהעלנו אותו לאמבולנס מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני".
אבי פרעס, יוחנן צמח ועמנואל סקעת חובשי איחוד הצלה סיפרו: "סיפרו לנו בזירה כי הנער נפגע מרכב במהלך ההפגנה נגד ניתוחי הפעוטות שנפטרו אמש בירושלים ובעקבות הוא נחבל בראשו ובגפיו. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקנו לו בזירה הוא פונה לבית חולים. בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".
המשטרה מסרה הודעה שהוגדרה כתאונת דרכים ולא בדריסה: "לפני זמן קצר רכב שעמד בצומת, נחסם ע"י מפר סדר שחסם את הציר בגופו. נהג הרכב שהאיץ, פגע במפגין ודרס אותו, וכתוצאה מכך הוא פונה במצב בינוני לבית החולים. כוחות המשטרה שהגיבו במהירות, הצליחו לתפוס את הרכב ועצרו את הנהג לחקירה".
שירי מנתניה
ממשלה פושעת, שמונעת מחרדים ללכת לבי"ס ולקבל חינוך!!! הופכת אותם בעל כורחם לפורעים ריקים ופוחזים.15:08 20.01.2026
ליצמענען
כן יאבדו כל אויבך ישראל. כבר כמה אנשים טובים נהרגו בגלל אלה כי לא יכלו ללכת לבית החולים15:41 20.01.2026
בני
בית משפט אטום ומטומטם , וגם חלק מהכותבים פה... הלוואי שיגיעו לשם ויטפלו בהם.. אם ההורים מתנגדים -יש לתת להם את הכבוד שלהם ולא להכריח אותם לעשות דבר כ"כ מזעזע...
בית משפט אטום ומטומטם , וגם חלק מהכותבים פה... הלוואי שיגיעו לשם ויטפלו בהם.. אם ההורים מתנגדים -יש לתת להם את הכבוד שלהם ולא להכריח אותם לעשות דבר כ"כ מזעזע מבחינתם , עוד בעיתוי כזה ...המשך 15:57 20.01.2026
ליצמענען
שירי מנתניה
