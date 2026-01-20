סינגל חדש ומרגש לחופה: יידל ורדיגר ונמואל מאחדים כוחות בשיר שכבר זכה לביצוע ראשון בחתונה בלונדון, וכעת יוצא רשמית עם קליפ אותנטי מחתונת בתו של נמואל

יידל ונמואל חוברים יחד לדואט מיוחד במינו עם השיר "בזה הבית", סינגל חדש שיצא לאור יחד עם קליפ מרגש. הקליפ צולם בחתונת בתו של נמואל, מה שמוסיף עומק רגשי ואותנטיות לשיר שכבר נרקם בתקופה האחרונה.

צפו בקליפ המרגש לשירם של יידל ונמואל – "בזה הבית":

השיר "בזה הבית" בוצע לראשונה על ידי יידל לפני תקופה, בחתונת משפחת קאהן בלונדון. נמואל, שהיה נוכח באירוע ונחשף ללחן, הציע ליידל לשתף פעולה בדואט. לאחר זמן מה, יידל הפתיע כשהודיע כי הוא מעוניין להוציא את השיר דווקא לכבוד חתונת בתו של נמואל. כך נולד השיתוף המיוחד הזה, שמשלב את שני הקולות יחד עם הלחן המרגש של יאיר שובל.

השילוב המיוחד של השניים, יחד עם הלחן המרגש של יאיר שובל, יצרו קלאסיקה חדשה לרגעים של החופה. העיבוד המוזיקלי נעשה על ידי יאיר ואייל שריקי, והתוצאה היא יצירה שמתאימה במיוחד לאווירת חתונה יהודית, מלאת תפילה ואיחולים לבית נאמן בישראל.

הקליפ, שצולם במהלך החתונה עצמה, לוכד את הרגעים האמיתיים והטעונים רגשית, ומעניק לשיר ממד נוסף של חיים וחום משפחתי. השיר מציג את הדואט המלא לצד התיעוד מהאירוע המשמח.

היצירה החדשה מצטרפת למסורת ארוכה של שירי חופה יהודים מרגשים. עם קולות מוכרים ואהובים לצד לחן מקורי ועיבוד מקצועי, "בזה הבית" צפוי ללוות זוגות רבים ברגעים הקדושים ביותר בחיי משפחה.