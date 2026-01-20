בחורף בישראל קורה משהו מצחיק (או עצוב). פתאום כולם מתנהגים כאילו עברנו לגור בסיביר. טמפרטורה יורדת ל-12 מעלות, וכבר שולפים מעילים של משלחת לקוטב, צעיפים, כובעי צמר ושלוש שכבות מתחת. ילדים נשלחים לבית הספר לבושים כאילו הם יוצאים למסע הישרדות, למרות שבצהריים כבר מזיעים בדרך חזרה.

גם בתוך הבית זה נהיה קיצוני. המזגן על חימום בעוצמה של סאונה, רדיאטורים עובדים בלי הפסקה, והאוויר יבש וחם כאילו אנחנו באמצע מדבר. לפעמים קשה לנשום, אבל אף אחד לא מוכן לכבות – “קר פה!”, למרות שבחוץ מזג האוויר בכלל די נעים.

ההגזמה הזאת לא רק לא נעימה, אלא שהיא ממש מסוכנת: ילדים מזיעים, מתקררים אחר כך, והגוף לא מתרגל לשינויים טבעיים במזג האוויר. חורף ישראלי הוא לא חורף אירופאי, ובטח לא חורף סיבירי. קצת קר זה בסדר, שכבה אחת או שתיים מספיקות, וחימום מתון עדיף על תנור שעובד כאילו יש שלג בסלון. לפעמים צריך פשוט להירגע, לנשום, ולהיזכר שאנחנו עדיין במזרח התיכון.

וזה לא נגמר רק בבגדים ובחימום. הורים רבים נכנסים ללחץ מכל עיטוש קטן וממהרים לסגור את כל החלונות “שלא ייכנס קור”, וכך הבית הופך לקופסה חמה וחנוקה. אין אוויר, אין תחלופה, אבל העיקר שלא יהיה “רוח פרצים”. בפועל, דווקא קצת אוורור עושה טוב ומפחית מחלות – אבל מי מוכן לשמוע על זה כשהרגילו אותנו מגיל קטן למלא שכבות?!

אצל תינוקות, חום גבוה הוא לא רק לא נעים – הוא מסוכן ממש. מערכת ויסות החום שלהם עדיין לא מפותחת, הם לא יכולים להוריד בגדים, לזוז למקום קריר או להגיד שלא נוח להם. כשחם להם מדי, הם חווים תחושת מצוקה וחוסר אונים, והגוף שלהם עלול להיכנס לעומס מסוכן. מחקרים בעולם מראים שחימום יתר ושכבות רבות מדי קשורים גם לעלייה בסיכון למוות בעריסה.

לעומת זאת, קצת קריר לא מסוכן. תינוק שמרגיש קר יזוז, יתכווץ, יבכה וישדר שמשהו לא נוח. אבל תינוק שחם לו מדי עלול לשקוע באפאטיות, להתייבש, או לסבול מעלייה מסוכנת בטמפרטורת הגוף בלי יכולת “להתגונן”

אולי הגיע הזמן להפסיק עם הדרמה. חורף ישראלי הוא קצר, מתון וברוב הימים אפילו נעים. לא צריך להפוך כל ירידה בטמפרטורה לאירוע חירום לאומי. קצת קור מחשל, אוויר צח לא הורג, וחימום שפוי ובגדים נוחים יעשו לכולנו הרבה יותר טוב מאשר לנסות לחיות כאילו אנחנו באמצע מינוס עשרים