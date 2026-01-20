הודעה חריגה לציבור הנוסעים: בשל חסימות אלימות, הופסקה תנועת הרכבות והאוטובוסים באזורים נרחבים • אלו הקווים שמושבתים ברגעים אלה, ואלו התחנות שנסגרו עד להודעה חדשה. הרשימה המלאה בפנים

בעקבות הפגנות החרדים על מסילת הרכבת הקלה באזור תחנת שבטי ישראל בירושלים, הופסק היום (שלישי) שירות הרכבות הקלות בקטע שבין התחנות גבעת המבתר לתחנת הדווידקה. במקביל, בבית שמש חלה השבתה רחבה של התחבורה הציבורית, עם הפסקת פעילות של קווי אוטובוס באזורים נרחבים בעיר.

על פי הודעת מפעילת הרכבת, הקו האדום פועל בשלב זה במתכונת שירות חלקי בלבד, בין התחנות נווה יעקב צפון ועד גבעת המבתר, וכן בין תחנת הדווידקה ועד הדסה עין כרם. עם פינוי המסילות ואישור המשטרה, צפויה הרכבת הקלה לשוב לפעילות סדירה לאורך כל הקו.

במקביל, בבית שמש נרשמים שיבושים נרחבים בתחבורה הציבורית. בשל הפגנות בעיר, הודיעה חברת בית שמש אקספרס על השבתה זמנית של שירות האוטובוסים באזורים רבים. לפי ההודעה, בשעה הקרובה אין יציאה או כניסה של אוטובוסים לעיר, והשירות יחודש רק לאחר שיתאפשרו נסיעות בטוחות.

במשטרה פנו לחברות אוטובוסים בבית שמש וביקשו להשבית את הפעילות בעקבות המחאות בעיר. ברשויות התחבורה ממליצים לציבור להתעדכן בהודעות השוטפות ולהיערך לעיכובים עד לחידוש הפעילות המלאה.