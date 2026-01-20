הזמר והיוצר קובי אפללו חוזר עם סינגל ראשון מתוך אלבומו השישי, שיר עוצמתי ומרגש בשם "ישראל" שמתמודד עם הזהות והשייכות במציאות הישראלית המורכבת

שנה בלבד לאחר צאת אלבומו הקודם, קובי אפללו פותח פרק מוזיקלי חדש עם "ישראל" – סינגל שכתב והלחין בעצמו, בהפקה מוזיקלית של שמעון יחיא. השיר משלב בין רוקנ'רול למוזיקה מזרחית, ומביא טקסט כנה לצד לחן סוחף וקול עמוק שמאפיינים את יצירתו.

האזינו לשירו החדש של קובי אפללו – "ישראל":

"מנסה להאניש את הסיפור של כולנו"

ישראל גר בשכונה בעייתית

כולם רוצים שיעזוב אבל הבית הוא תכלית

ישראל מבקש כל יום שלום בתפילה

הוא שונא להילחם אך אין ברירה

על השיר אומר אפללו: "השיר הזה מנסה להאניש את הסיפור של כולנו לאדם שחי בשכונה לא פשוטה, ועדיין נאחז ונלחם על ערכי החיים והאהבה".

היצירה עוסקת בזהות, בשייכות ובמורכבות החיים כאן, ומבקשת להפוך את הסיפור הקולקטיבי לסיפור אישי ואנושי. ההפקה המוזיקלית יוצרת שילוב עשיר בין אלמנטים רוקיים למזרחיים, ומדגישה את הקול הייחודי של אפללו.

אמן שמחבר בין עולמות

קובי אפללו נחשב לאחד האמנים האהובים והמצליחים במוזיקה הישראלית. הוא חתום על שורה של שירים שהפכו לקלאסיקות ולחלק בלתי נפרד מפס הקול הישראלי על גווניו השונים. בשיריו ובהופעותיו הוא נע בין רגש, רוח ושורשים ישראליים, ומצליח לשמש גשר בין עולמות וקהלים מגוונים.

לאורך השנים הוציא חמישה אלבומים שהגיעו למעמדי זהב ופלטינה, להיטים שכבשו מצעדי השמעות ופלייליסטים, וזכו בעשרות מיליוני צפיות. הוא זכה בתארים רבים, בהם פרס אקו"ם היוקרתי, שיר העשור, אמן השנה, תגלית השנה ושיר השנה.

הסינגל "ישראל" מסמן את תחילתו של אלבום חדש, שבו אפללו ממשיך לחדד את קולו האמנותי ולספר סיפור שהוא, במובן רב, הסיפור של כולנו.