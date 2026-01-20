השר לשעבר מאיר שטרית, התייחס היום (שלישי) לפרשת הפצ"רית ברגיל גלי ישראל, ואמר: "אם הפצ"רית הייתה מפרסמת בעצמה את הידיעה לא היה קורה כלום, זה מותר לה. הבעיה היא שהיא הדליפה למישהו במקום לפרסם בעצמה שהייתה פגיעה בשבויים ע"י חיילים – מתוך רצון להגן על החיילים"
הוא נשאל: "להציג את לוחמי צהל כחיילים כמי שאנסו מחבל, הרעיון זה להגן על החיילים?", והשיב: "היא רצתה לומר שאנחנו מגינים על הזכויות של השבויים שלנו – זה הגנה על החיילים. היא משלמת מחיר על ההדלפה אבל לא צריך להרוג אותה".
וולף
כבר הרבה זמן לא שמענו את הטמבל הזה וממש לא היה חסר לנו,בגלל שרצתה להגן על החיילים פיברקה סרט ובעקבות הפייק חקירה שעשתה הוגשו שני תצהירים שקריים לבגץ. אבל לפי...
כבר הרבה זמן לא שמענו את הטמבל הזה וממש לא היה חסר לנו,בגלל שרצתה להגן על החיילים פיברקה סרט ובעקבות הפייק חקירה שעשתה הוגשו שני תצהירים שקריים לבגץ. אבל לפי דבריו הכל היה למען החיילים פחחחחחחחחחהמשך 14:45 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתניה, צהלה - תל אביב
מאיר שטרית א שטיק פרנק פרך, שחור, שמנסה בכוח להתחנף לאליטה הלבנה-בורגנית-שמאלנית. לא יעזור לך, תמיד תשאר הנחות, המסכן והשחור. זבל עופות, אין מילים אחרות14:40 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח
שטרית אתה בושה לאינטליגנציה, לעדה ולעיר בה אתה חי. מה נהיה, יש עוד פרשה של עוזרת שהחלטת לפלוט שטויות? מוחזק?!14:39 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר