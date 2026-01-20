השר לשעבר מאיר שטרית, התייחס לסערת שדה תימן ואמר: "הפצ"רית נתנה למישהו לפרסם את הידיעה רק כדי להגן על חיילי צה"ל"

השר לשעבר מאיר שטרית, התייחס היום (שלישי) לפרשת הפצ"רית ברגיל גלי ישראל, ואמר: "אם הפצ"רית הייתה מפרסמת בעצמה את הידיעה לא היה קורה כלום, זה מותר לה. הבעיה היא שהיא הדליפה למישהו במקום לפרסם בעצמה שהייתה פגיעה בשבויים ע"י חיילים – מתוך רצון להגן על החיילים"

הוא נשאל: ‏"להציג את לוחמי צהל כחיילים כמי שאנסו מחבל, הרעיון זה להגן על החיילים?", והשיב: "היא רצתה לומר שאנחנו מגינים על הזכויות של השבויים שלנו – זה הגנה על החיילים. היא משלמת מחיר על ההדלפה אבל לא צריך להרוג אותה".