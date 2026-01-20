במהלך דיון על הצעת חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית, נציג השב"כ הציג את תמיכת הארגון בחוק, תוך שמירה על שיקול דעת: "העמדה שלנו היא להחלת עונש מוות, שכן הוא מרתיע"

הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ צביקה פוגל קיימה היום (שלישי) דיון בהצעת חוק עונש מוות למחבלים, במסגרתו הציג נציג שירות הביטחון הכללי את עמדת הארגון ביחס להצעת החוק.

במהלך הדיון הציג השב״כ את היבטי הביטחון, ההרתעה והמשמעויות המבצעיות הנוגעות להצעת החוק, והשיב לשאלות חברי הוועדה.

נציג שירות הביטחון הכללי: ״העמדה שלנו היא להחלת עונש מוות, שכן הוא מרתיע".

עם זאת, נציג השב"כ הדגיש כי התמיכה היא "תוך הותרת מקום לשיקול דעת".

בנוסף, הנציג התייחס לשינוי בעמדת הארגון: "הסיבה לכך שהעמדה השתנתה והיום אנחנו כן תומכים, היא שבעבר חששנו מתגובת חמאס עם החטופים, והחשש הזה השתנה. חששנו גם מתגובת המחבלים בבתי הכלא. בתחום זה נעשה שינוי דרמטי בשנתיים האחרונות, ויש הרתעה ושליטה מוחלטת".

כזכור, לפני כשבוע הוצגו הפרטים של נוסח הצעת החוק, ביניהם: ביצוע העונש יקרה בתוך 90 יום מפסק דין חלוט. הביצוע באחריות שירות בתי הסוהר. ⁠אמצעי הביצוע: תלייה. ⁠צו ביצוע יחתם ע״י שופט. בנוסף, מפורטים גם תנאי הכליאה של המחבלים: כליאה נפרדת לחלוטין. הגבלת ביקורים רק בידי גורמים מוסמכים. ⁠פגישה עם עו״ד רק בהיוועדות חזותית, ולא פיזית. ⁠עונש מוות יבוצע בידי סוהר, שמינה נציב שב״ס.