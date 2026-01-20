הקצר בתקשורת בין ארצות הברית והשלטונות הסוריים נמשך, מטוסי קרב תחת פיקוד אמריקאי ביצעו תקיפות אזהרה נגד כוחות סוריים

לאחר שארצות הברית שיגרה מספרה אזהרות חריפות אל עבר המשטר הסורי, וקראה לו לעצור את התקדמות כוחותיו נגד הריכוזים הכורדיים בצפון המדינה, מטוסי קרב של הקואליציה הבינלאומית נגד דאע"ש בהובלת ארה"ב ביצעה תקיפות אזהרה לעבר כוחות סוריים.

על פי תיעודים מהאזור, מטוסי קרב של הקואליציה נגד דאע"ש תקפו מטרות של כוחות המשטר הסורי שהתקרבו לאזורי שליטה של הכוחות הכורדיים מדרום למחנה אל-חול שבצפון-מזרח סוריה.

במחנה אל-חול מוחזקים עשרות אלפי אנשי דאע"ש ומשפחותיהם, כאשר רק אתמול דווח על הריחה חלקית של אלפי אסירים במקום, בעקבות המתקפה הבלתי פוסקת של הכוחות הסוריים.

רק אמש, שיגר הסנאטור הבכיר לינדזי גרהאם, אזהרה חמורה לשלטונות הסוריים, ואיים כי אם לא ישמעו לארה"ב, יספגו חידוש סנקציות משתקות על המשטר והמדינה. שעות לאחר מכן דווח כי הנשיא טראמפ שוחח בטלפון עם הנשיא הסורי אחמד א-שרעא (אל ג'ולאני).

כעת מדווחים בסוריה על תקיפה אזהרה זו, אך לא ברור אם התקיפה היא חלק מפעולות לתיאום גבולות גזרה, או ביטוי של שביעות הרצון המתגברת בוושיגנטון.