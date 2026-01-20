חברת הכנסת מירב בן ארי מסיעת "יש עתיד" פרסמה היום (שלישי) ציוץ חריף ברשת ה-X בעקבות דיון שנערך בוועדת הכנסת על הצעת חוק שעניינה שכר השופטים והדיינים. בן ארי טענה כי מדובר ב"חוק בזוי" שמטרתו פגיעה בשכר מערכת המשפט.

בציוץ שפרסמה כתבה בן ארי: "‏יושבת בוועדת הכנסת על החוק הבזוי של ח״כ בוארון, חוק שכל מטרתו היא לפגוע בשכר של כל השופטים והדיינים בארץ". לדבריה, המהלך נובע מ"שנאת הקואליציה", והוסיפה: "כל זה בגלל האובססיה המטורפת של הקואליציה הזאת על הנשיאה עמית".

מירב בן ארי | יונתן סינדל, פלאש 90

בן ארי התייחסה גם לנציגי מערכת המשפט שנכחו בדיון וכתבה: "אני רואה את נציגי השופטים והדיינים יושבים כאן, מנסים להגן על השכר הנמוך שלהם גם ככה, איזו בושה". בהמשך תקפה את הכנסת וכתבה: "בזה מתעסקת הכנסת הגמורה הזו, לא בצרכי הציבור, רק באובססיות שלהם".

אלא שנתוני השכר הרשמיים של מערכת המשפט מציירים תמונה שונה מזו שהציגה חברת הכנסת. שכרו של נשיא בית המשפט העליון עומד על כ-116 אלף שקלים ברוטו בחודש. שופט בבית המשפט העליון משתכר כ-93 אלף שקלים. נשיא בית משפט מחוזי מקבל כ־85 אלף שקלים, שופט מחוזי כ־75 אלף שקלים. נשיא בית משפט שלום מרוויח כ-71 אלף שקלים, ושופט שלום כ־60 אלף שקלים בחודש.

מדובר בשכר מהגבוהים במגזר הציבורי, כזה שרוב עובדי המדינה יכולים רק לחלום עליו. המספרים עצמם מציבים סימן שאלה גדול מול הטענה לשכר "נמוך", ומחזירים את הדיון לשאלה על ניתוק בין השיח בכנסת לבין המציאות בשטח.