בזמן שחברת הכנסת מירב בן ארי מזהירה מפגיעה בשכר השופטים ומדברת על "שכר נמוך", הנתונים הרשמיים מציגים תמונה אחרת לגמרי, עם משכורות עתק בצמרת מערכת המשפט

חברת הכנסת מירב בן ארי מסיעת "יש עתיד" פרסמה היום (שלישי) ציוץ חריף ברשת ה-X בעקבות דיון שנערך בוועדת הכנסת על הצעת חוק שעניינה שכר השופטים והדיינים. בן ארי טענה כי מדובר ב"חוק בזוי" שמטרתו פגיעה בשכר מערכת המשפט.

בציוץ שפרסמה כתבה בן ארי: "‏יושבת בוועדת הכנסת על החוק הבזוי של ח״כ בוארון, חוק שכל מטרתו היא לפגוע בשכר של כל השופטים והדיינים בארץ". לדבריה, המהלך נובע מ"שנאת הקואליציה", והוסיפה: "כל זה בגלל האובססיה המטורפת של הקואליציה הזאת על הנשיאה עמית".

בן ארי התייחסה גם לנציגי מערכת המשפט שנכחו בדיון וכתבה: "אני רואה את נציגי השופטים והדיינים יושבים כאן, מנסים להגן על השכר הנמוך שלהם גם ככה, איזו בושה". בהמשך תקפה את הכנסת וכתבה: "בזה מתעסקת הכנסת הגמורה הזו, לא בצרכי הציבור, רק באובססיות שלהם".

אלא שנתוני השכר הרשמיים של מערכת המשפט מציירים תמונה שונה מזו שהציגה חברת הכנסת. שכרו של נשיא בית המשפט העליון עומד על כ-116 אלף שקלים ברוטו בחודש. שופט בבית המשפט העליון משתכר כ-93 אלף שקלים. נשיא בית משפט מחוזי מקבל כ־85 אלף שקלים, שופט מחוזי כ־75 אלף שקלים. נשיא בית משפט שלום מרוויח כ-71 אלף שקלים, ושופט שלום כ־60 אלף שקלים בחודש.