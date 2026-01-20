בפעם הראשונה מוענק אות שר התיירות למיזמים מצטיינים בתחום תיירות בת-קיימא • הזוכים הם קיבוץ לוטן בערבה הדרומית וחוות רום בהר כמון • השר חיים כץ: "הוכיחו יכולת ביצוע מיטבית לחזון המשלב תיירות איכותית עם שמירה על משאבי הטבע"

הטקס החגיגי להענקת האות נערך היום (שלישי) במשכן הכנסת, בהובלת שר התיירות חיים כץ. האות, שיוזמתו נועדה להוקיר יזמים ועסקים המקדמים תיירות איכותית לצד ערכי קיימות, סביבה וקהילה, הוענק לשני מיזמים בולטים מתוך 46 שהשתתפו בתחרות.

קיבוץ לוטן: בנייה טבעית ומדבר שקט

קיבוץ לוטן, השוכן בערבה הדרומית, הציג לוועדה מודל תיירותי ייחודי המבוסס על בנייה טבעית ושימוש באדמה כחומר גלם. המתחם כולל מרכז מבקרים לאקולוגיה יצירתית, חדרי אירוח מבוץ, מטבח אקולוגי ומתקני תיירות אקולוגיים נוספים. לצד אלה פועלות גינות ירק וגידולים אורגניים.

לוטן מציע מרחב לתיירים המחפשים שקט, מדבר וחיבור עמוק לטבע ולקהילה – דוגמה חיה לשילוב בין אורח חיים אקולוגי פשוט לבין חוויית אירוח אותנטית.

חוות רום: שיקום, קולינריה וטבע בגליל

חוות רום, הממוקמת בהר כמון שבגליל, מציעה חוויית "אדם-טבע-קהילה" דרך לינה מיוחדת בבנייה קלה וקולינריה בסגנון "מהשדה לצלחת". במקום פועלת תוכנית חוסן ושיקום למתמודדי פוסט-טראומה מהמלחמה, לצד שימוש באנרגיה סולארית, מחזור מים ובנייה מחומרים ממוחזרים.

שני המיזמים מדגימים כיצד תיירות יכולה לשמש כלי משמעותי בשיקום חברתי ובשמירה על הסביבה, ומשמשים השראה לפיתוח תיירות בת-קיימא נוסף בישראל.

חשיפה בינלאומית ב-ITB ברלין

הזוכים יזכו לחשיפה רחבה: הם יציגו בביתן משרד התיירות ביריד התיירות הבינלאומי הגדול ITB בברלין, שיתקיים במרץ 2026.

התחרות יוזמה על ידי יועצת שר התיירות בת שבע שטראוכלר. מתוך 46 מיזמים שהשתתפו, נבחרו חמישה לגמר, ולאחר הצגתם בפני ועדה מקצועית נבחרו שני הזוכים על פי ממוצע הציונים הגבוה ביותר.

האות מהווה חלק ממדיניות השר כץ לקידום מיזמים המשלבים שמירה על הסביבה ותרומה לקהילה עם צמיחה כלכלית אחראית.

"ערך כלכלי והסברתי משמעותי"

שר התיירות חיים כץ אמר בטקס: "אות שר התיירות נועד להוקיר את האנשים שמאחורי התיירות הישראלית – היזמים והעובדים שמייצרים ערך כלכלי והסברתי משמעותי למדינת ישראל. ברכות למיזמים הזוכים, שהוכיחו יכולת ביצוע מיטבית לחזון המשלב תיירות איכותית עם שמירה על משאבי הטבע."

מנכ"ל משרד התיירות מיכאל יצחקוב הוסיף: "המיזמים שזכו היום מוכיחים שתיירות איכותית יכולה ללכת יד ביד עם ערכים של קיימות, קהילה וסביבה ולתרום לכלכלה ולתעסוקה. משרד התיירות ימשיך לתמוך בתיירות בת קיימא ובמיזמים המקדמים אותה."