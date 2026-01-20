התיאטרון הלאומי הבימה מציג תוכנית עונתית שמשלבת בין מחזות קלאסיים מודרניים, קומדיות פרועות, דרמות חברתיות ומחזות זמר אהובים, לצד בכורות ישראליות חדשות שמתייחסות לזהות, משפחה, אמת וזיכרון קולקטיבי

תיאטרון הבימה פרסם את רפרטואר העונות 2026-2027, הכולל מגוון רחב של הפקות – מקלאסיקות עולמיות ועד יצירות מקור ישראליות עכשוויות. בין ההפקות הבולטות: עיבודים לספרות ולקולנוע ישראלי, מחזות זמר קאלט ומחזות שמעלים שאלות עמוקות על אמת, נקמה, אהבה ומחיר החיים במציאות הישראלית.

קלאסיקה מודרנית וישראלית

בקטגוריית הקלאסיקה המודרנית של הבימה בולטת "מעגל הגיר הקווקזי" מאת ברטולט ברכט, בהפקה מסעירה בשילוב אמנות ציור בחול, בבימויו של נועם שמואל. ההצגה, שעלתה בדצמבר 2025, מספרת על גרושה פשוטה שמצילה תינוק בימי הפיכה אלימה, ומתמודדת עם שאלת הבעלות האמיתית על הילד: "לזו שנתנה לו חיים, או לזו שהצילה אותם?"

"יתוש בראש" מאת ז'ורז' פיידו היא קומדיית טעויות פרועה על חשד, קנאה וזהויות כפולות, גם היא בבימוי נועם שמואל ובתרגום אלי ביז'אווי (יולי 2026).

"אויב העם" – עיבוד מודרני לאיבסן בבימוי לילך סגל (2027) – מתאר ד"ר שטוקמן שמגלה זיהום במקור הפרנסה של העיר ומשלם מחיר כבד על חשיפת האמת: "זהו אינו מחזה על זיהום סביבתי, אלא על זיהום עמוק הרבה יותר: של השיח הציבורי, הדמוקרטיה והיכולת להבחין בין אמת לשקר."

בקלאסיקה ישראלית: "אוי אלוהים" מאת ענת גוב (אפריל 2026), קומדיה נוגעת על פסיכולוגית שמטפלת באלוהים עצמו; "סוחרי גומי" מאת חנוך לוין (ספטמבר 2026), סיפור על הזדמנות אהבה שהוחמצה פעמיים; ו"הוא הלך בשדות" על פי משה שמיר (2027), דרמת אהבה על רקע מלחמת העצמאות.

מחזות זמר ומקור ישראלי

במחזות זמר: "חנות קטנה ומטריפה" (אוקטובר 2026) – מחזמר קאלט עם הומור שחור על צמח טורף וחלום הצלחה; ו"חצ'קונים" (מרץ 2027) – מחזמר ישראלי חדש על שלוש חברות במכון יופי שיוצאות למסע נקמה.

במחזאות מקורית: "מלאכים בלבן" מאת גילית קוזבה (דצמבר 2025) – דרמת מתח רפואית על שחיתות ביחידת IVF; "פעולות פשוטות" מאת יותם גוטל (ינואר 2026) – הצצה לארוחות שישי בעוטף עזה; "להתראות ותודה על הקרמשניט" מאת תומר רוזנמן (מאי 2026) – קומדיה על זוג שמתכנן סיום חיים משותף; "החבורה" – מחזה אחרון של עדנה מזי"א (2027); "שעון גדול דופק" מאת יותם גוטל (2027) – מלודרמה צבאית על ותיקי פלמ"ח; ו"חובות" מאת רוני קובן (2027) – אפוס משפחתי אישי.

קלאסיקה עולמית ועיבודים

בקלאסיקה עולמית יעלו בתיאטרן הבימה: "הלילה השנים עשר" בגרסה נשית בלבד (מרץ 2026); "בית ספר לנשים – הסיפור האמיתי" מאת מולייר (2027); "מנדרגולה" מאת מקיאוולי (2027); ו"אלקטרה" של סופוקלס (2027).

בעיבודים: "הנערה מהדואר" על פי שטפן צוויג (פברואר 2026); "יוסי וג'אגר" (יוני 2026); "הביתה" על פי אסף ענברי (דצמבר 2026); "שירה" על פי עגנון (2027); ו"לקרוא את לוליטה בטהרן" (2027) – בכורה עולמית.

הרפרטואר משקף שילוב בין בידור, מחשבה וביקורת חברתית, ומבטיח עונה עשירה לקהל הישראלי.