"צעק בערבית": לוחמי מג״ב מרכז ושוטרי מחוז מרכז עצרו שוהה בלתי חוקי ומעסיקו ביישוב במרכז הארץ, סמוך לביתו של הרמטכ״ל

הבוקר (שלישי) לוחמי מג"ב עצרו שב"ח מטולכרם סמוך לביתו של הרמטכ"ל. על פי הודעת המשטרה: בעקבות דיווח למוקד 100 על שמיעת צעקות בשפה הערבית ביישוב במרכז הארץ, הוזעקו לוחמי זרוע היישובים של מג״ב מרכז ושוטרי מחוז מרכז ממרחב שרון ליישוב במרכז הארץ לביצוע סריקות.

במהלך הסריקות שביצעו הכוחות בשכונת מגורים ביישוב, אותר באתר בנייה שוהה בלתי חוקי, תושב טולכרם, יחד עם חשוד שהעסיק אותו, תושב קלאנסווה, בסמוך לביתו של הרמטכ״ל. השוהה הבלתי חוקי והחשוד בהעסקתו נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה, והטיפול בעניינם נמשך בהתאם לחוק.

במשטרה מדגישים כי סיוע לשוהים בלתי חוקיים בהעסקה, הלנה, או הסעה מהווה פוטנציאל סיכון ביטחוני ועלולה לשמש תשתית לפעילות טרור, ולכן נאכפת בנחישות ובאפס סובלנות, בכל מקום ובכל זמן.

לוחמי מג״ב ושוטרי מחוז מרכז ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולמיצוי הדין עם מסיעים, מלינים ומעסיקים – למען ביטחון הציבור