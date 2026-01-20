מועצת זכויות האדם של האו"ם תתכנס לדיון "מיוחד ודחוף" ברצח ההמוני של מפגינים באיראן, שבועות לאחר ריסוק המחאה

שבועות אחרי שנטבחו אלפים רבים ברחובות איראן, ולאחר ששלטון האייתולות כבר הצליח לרסק את המחאה על ידי הפעלת אלימות עצומה. מועצת זכויות האדם של האו"ם תתכנס ל"דיון חירום" בנושא.

מועצת זכויות האדם של האו"ם הודיעה כי תתכנס ל"דיון חירום" בעקבות ה"אלימות המטרידה" שהתרחשה ברחבי איראן, הדיון צפוי להתרחש ביום שישי הקרוב, שבועות לאחר תחילת גל המחאות ולאחר ריסוקן באלימות קשה.

על פי השלטונות האיראניים עצמם, זוהו לכל הפחות 5,000 אלפים הרוגים, בעוד ארגוני זכויות אדם וגורמים מערביים מעריכים כי המספרים הם לכל הפחות פי 2 מכך, כאשר רבים מעריכים אפילו פי 3 או 4.

ראש תחום זכויות האדם באו"ם, וולקר טורק, גינה את האלימות: "דיון מיוחד נדרש כתוצאה מדחיפות המקרה וחריפות האלימות, במיוחד בעקבות דיווחים מהימנים על דיכוי מפגינים ופגיעה מקיפה בזכויות אדם" טורק עצמו לא הזכיר כלל את המשטר האיראני.

אותה מועצה התכנסה תוך ימים בודדים מפריצה המלחמה ברצועה, על מנת לגנות את ישראל ולקרוא לה לחדול מהלחימה, אך כעת רק לאחר שבועות של שתיקה יתכנס הגוף בסוף השבוע, כדי לדון אם בכלל לנקוט בגינויים וצעדים נגד איראן.