הסלמה אלימה בבירה: תצפיתניות "מבט" זיהו פורעים שתקפו אזרח שניסה לפנות חסימה. במקביל, נעצר חשוד שדרדר סלעים לכביש. המשטרה: "נפעל ביד קשה, נחצו הקווים האדומים"

אירועי הפרות הסדר בירושלים בידי חרדים עלו היום מדרגה וגלשו לאלימות מסכנת חיים המופנית ישירות כלפי אזרחים, כך עולה מתיעוד ומדיווחים שפורסמו היום (שלישי) על ידי משטרת ישראל.

במוקד האירועים, תצפיתניות משל"ט "מבט" ירושלים זיהו התרחשות חריגה בחומרתה. על פי הדיווח, קבוצת מפרי סדר לא הסתפקה בחסימת צירים, אלא נקטה באלימות קשה נגד עוברי אורח. במקרה אחד מזעזע, אזרח מבוגר ירד מרכבו וניסה לפנות בכוחות עצמו סלע שהושלך על הציר כדי לאפשר את התנועה. בתגובה, התנפלו עליו הפורעים והשליכו אותו פיזית אל מתחת לגלגלי הרכבים החולפים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות המשטרה

לצד התיעוד המטריד, כוחות המשטרה בשטח פועלים לסיכול החסימות ולביצוע מעצרים. במהלך הפעילות, אותר חשוד "על חם" בעת שהוא מדרדר סלעים כבדים לכביש במטרה ליצור חסימה ולסכן את הנהגים. שוטרים שהיו בקרבת מקום הגיבו במהירות ועצרו אותו מיד לאחר המעשה.

"פגיעה מכוונת באזרחים"

במשטרה רואים בחומרה רבה את האירועים האחרונים ומגדירים אותם כעליית מדרגה מסוכנת מהמשטרה נמסר: "מפרי הסדר חוצים כל קו אדום ופוגעים באופן מכוון באזרחים ושוטרים. בכוונת המשטרה להמשיך לפעול בנחישות וביד קשה להשבת הסדר הציבורי והבאת החשודים למעצר ולדין".