אירועי הפרות הסדר בירושלים בידי חרדים עלו היום מדרגה וגלשו לאלימות מסכנת חיים המופנית ישירות כלפי אזרחים, כך עולה מתיעוד ומדיווחים שפורסמו היום (שלישי) על ידי משטרת ישראל.
במוקד האירועים, תצפיתניות משל"ט "מבט" ירושלים זיהו התרחשות חריגה בחומרתה. על פי הדיווח, קבוצת מפרי סדר לא הסתפקה בחסימת צירים, אלא נקטה באלימות קשה נגד עוברי אורח. במקרה אחד מזעזע, אזרח מבוגר ירד מרכבו וניסה לפנות בכוחות עצמו סלע שהושלך על הציר כדי לאפשר את התנועה. בתגובה, התנפלו עליו הפורעים והשליכו אותו פיזית אל מתחת לגלגלי הרכבים החולפים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
לצד התיעוד המטריד, כוחות המשטרה בשטח פועלים לסיכול החסימות ולביצוע מעצרים. במהלך הפעילות, אותר חשוד "על חם" בעת שהוא מדרדר סלעים כבדים לכביש במטרה ליצור חסימה ולסכן את הנהגים. שוטרים שהיו בקרבת מקום הגיבו במהירות ועצרו אותו מיד לאחר המעשה.
"פגיעה מכוונת באזרחים"
במשטרה רואים בחומרה רבה את האירועים האחרונים ומגדירים אותם כעליית מדרגה מסוכנת מהמשטרה נמסר: "מפרי הסדר חוצים כל קו אדום ופוגעים באופן מכוון באזרחים ושוטרים. בכוונת המשטרה להמשיך לפעול בנחישות וביד קשה להשבת הסדר הציבורי והבאת החשודים למעצר ולדין".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
שושנה
שאלוקים ישלם לכל מחללי שם ה' חרדים בתחפושת13:22 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציון
נו נו חרדים אלימים איפה החדשות כאן13:36 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יואל
אחרי האלימות הקשה שחוו אתמול אני מבין לליבם13:30 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מחזקת את המשטרה ואת השוטרים!!! תמשיכו בנחישות לנצח את הנחשול האלים והמרושע, שהשתלט לנו על המדינה!!!!!! יש לכם גיבוי מלא מעם ישראל, למרות שממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם תומכת בפורעים, גם...
מחזקת את המשטרה ואת השוטרים!!! תמשיכו בנחישות לנצח את הנחשול האלים והמרושע, שהשתלט לנו על המדינה!!!!!! יש לכם גיבוי מלא מעם ישראל, למרות שממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם תומכת בפורעים, גם כספית וגם אידיאולוגית.המשך 13:57 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
אילו הנערים החרדים היו הולכים לבי"ס ומקבלים חינוך, הם לא היו אלימים, מופרעים, ריקים, פוחזים ובני בליעל. חבל, שהממשלה מונעת מהם להגיע לבי"ס, למרות חוק חינוך חובה חינם.14:40 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מחזקת את המשטרה ואת השוטרים!!! תמשיכו בנחישות לנצח את הנחשול האלים והמרושע, שהשתלט לנו על המדינה!!!!!! יש לכם גיבוי מלא מעם ישראל, למרות שממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם תומכת בפורעים, גם...
מחזקת את המשטרה ואת השוטרים!!! תמשיכו בנחישות לנצח את הנחשול האלים והמרושע, שהשתלט לנו על המדינה!!!!!! יש לכם גיבוי מלא מעם ישראל, למרות שממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם תומכת בפורעים, גם כספית וגם אידיאולוגית.המשך 13:57 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציון
נו נו חרדים אלימים איפה החדשות כאן13:36 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יואל
אחרי האלימות הקשה שחוו אתמול אני מבין לליבם13:30 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שושנה
שאלוקים ישלם לכל מחללי שם ה' חרדים בתחפושת13:22 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר