סרט הביכורים של הבמאי הישראלי אסף מכנס נבחר להתחרות במסגרת Berlinale Perspectives, אחת התוכניות היוקרתיות לסרטי ביכורים בעולם הקולנוע. הדרמה הקומית מתרחשת בברלין ומתמקדת במפגש בין נהג אובר פלסטיני לצעיר ישראלי

פסטיבל הסרטים הבינלאומי בברלין (הברלינאלה), שיציין השנה את מהדורתו ה-76, הכריז על בחירת הסרט "לאן" במסגרת התחרותית Berlinale Perspectives. זוהי מסגרת חדשה יחסית, שנוסדה בשנה שעברה ומתמקדת בסרטי ביכורים של במאים ובמאיות מכל רחבי העולם.

כתריסר סרטים נבחרו להתחרות על פרס סרט הביכורים הטוב ביותר, והסרט הישראלי-גרמני יוקרן בהקרנת בכורה עולמית בין 12 ל-22 בפברואר.

סיפור של חיבור בלתי צפוי בלילות ברלין

"לאן" היא דרמה קומית המתרחשת בברלין. חסן, נהג אובר (UBER) פלסטיני בן 55, אוסף למונית את אמיר, צעיר ישראלי חדש בעיר, שמנסה להחזיק קשר רומנטי מבלבל. מה שמתחיל כנסיעה אקראית, הופך למפגשים חוזרים במונית של חסן בין שני אנשים שעזבו הכל, עברו לארץ זרה והלכו לאיבוד.

דווקא שם, בנסיעות בלילות ברלין הקפואים, מוצאים השניים חיבור אמיתי, כזה שייתן לאמיר תחושה של בית ויעודד את חסן להתעמת לראשונה עם סיפור חייו.

בכיכובם של איהאב אליאס סלאמה ("ויהי בוקר"), זוכה פרס אופיר על תפקידו בסרט, ועידו טאקו ("קרוב אלי") – שכבר מזמן הפך לשחקן מסקרן בארץ. לצידם משחקים ראמא נסראללה, מילאן פשל ורחיק חאג' יחיא-סלימאן. בהופעת אורח מיוחדת מופיעים דב נבון ושרית וינו אלעד, בסצנה מצחיקה שכל ישראלי שביקר בחו"ל יכול להזדהות איתה.

קשר ארוך טווח עם פסטיבל ברלין

זהו סרטו הראשון באורך מלא של אסף מכנס, אך זו אינה הפעם הראשונה שהוא משתתף בפסטיבל ברלין. התסריט של "לאן" השתתף בחממת התסריטאים של הפסטיבל ב-2021 וזכה בפרס בתוכנית הקו-פרודקוציות בשנה שלאחר מכן. גם סרטו הקצר של מכנס, "שבע דקות", הוקרן בפסטיבל ברלין, בנוסף ליותר מ-80 פסטיבלים ברחבי העולם.

אסף מכנס מסר: "זה כבוד גדול שהסרט מתחיל את המסע שלו בפסטיבל ברלין. את הסרט התחלתי לכתוב במסגרת חממת התסריטים של הפסטיבל לפני ארבע שנים, ובמהלך התקופה נדמה שהקרקע לא הפסיקה לרעוד. זה מדהים שסוף סוף אפשר לשתף את הסיפור הזה עם עוד אנשים, וזה מרגש שזה קורה על במה כמו של פסטיבל ברלין. אני מקווה שהסרט יזיז אנשים וייתן מקום לריפוי."

הסרט הוא קו-פרודקוציה גרמנית-ישראלית בהפקת תותים הפקות, האחים רוגובין, בתי קולנוע לב ואיקונוקלאסט פילמס.

מפיקים שותפים: מוחמד באבאי, יונתן פינגולד, יוליה בדואין פינגולד. בתמיכת קרן הקולנוע הישראלי, ארטה/ZDF וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי. הסרט יופץ בהמשך על ידי בתי קולנוע לב.