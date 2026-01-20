הגננת והסייעת מהאסון במעון בירושלים יובאו היום (שלישי) לדיון בהארכת מעצרן – הן חשודות בעבירה של המתה בקלות דעת. המשטרה תבקש להאריך את מעצרן בשישה ימים.
כזכור, אתמול נפטרו הפעוטות ליה גולובנציץ ואהרון כץ בגן לא חוקי בשכונת רוממה בירושלים. הבוקר, 67 פעוטות שנלקחו לבתי החולים למעקב והשגחה, שוחררו לביתם במצב טוב.
הגננת טענה כי היא מפעילה את הגן כבר 30 שנה ללא רישיון. נציג המשטרה אמר בדיון: "אני נכחתי בזירת האירוע, הזדעזעתי ממה שראיתי, מדבר על דירה פרטית, שמופעלת כמעון, גנון, בצורה פיראטית, וממה שראיתי ניכרת הזנחה מובהקת בלי שום תנאי סף להפעלת מקום רגיש כזה".
בהמשך אמר: "בחקירתה של משיבה אחת, היא ציינה כי היא מנהלת את המעון הספציפי הזה מזה 30 שנה בלי רישיון ובלי שזה מוכר לרשויות המס, ושהילדים נמצאים בפיקוח שלה ושל הסייעת השניה, ושהילדים לנים בעריסות, בעגלות ומפוזרים בחדרי הבית והיא מדי פעם בודקת את מצבם".
הנציג התייחס לטענה כי התינוק זחל מתחת לאסלה ואמר: "מהסרטון שהופץ ברשת עולה כי המשיבות מאפשרות לתינוקות בין היתר להשכיב תינוקות בתא השירותים, הם טענו שככל הנראה אותו תינוק זחל לשם מבלי שישימו לב מניסיוני האישי קשה לי להאמין שזה מה שהיה ואם זה נכון זה עוד יותר חמור כי יכל אותו תינוק להישען על האסלה וליפול בפנים".
אמיר י.
אם תראו זמן אמת על פורום קוהלת תבינו כמה הליכוד אחראי במו ידיו , והם עשו הכל שלא יהיו מצלמות בפעוטונים ואצל חסרי ישע , זה על הידיים של...
אם תראו זמן אמת על פורום קוהלת תבינו כמה הליכוד אחראי במו ידיו , והם עשו הכל שלא יהיו מצלמות בפעוטונים ואצל חסרי ישע , זה על הידיים של הליכוד . תראו קוהלת תבינו כמה הליכוד קידם והוא במו ידיו אחראי לזה .... , אם היה ידע בפעוטון שהכל מושגחלא היה קורה , הכל על ידי הליכוד והקומבינות הפוליטיותראוזמןאמתהמשך 13:10 20.01.2026
יוני
בחרת בשנאה13:18 20.01.2026
אבי
אבל יש שמיכה פרושה . ועליה התינוק .13:13 20.01.2026
אמיר י.
יוני
בחרת בשנאה13:18 20.01.2026
