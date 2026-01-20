המפכ"ל הודיע היום על ביטול גיוסו של רחמים חוגי, המועמד המוביל לראש מנהלת גיוס חרדים במשטרה. נזכיר כי חוגי הורשע בהסתה לרצח להט"ב

גיוסו של רחמים חוגי, המועמד המוביל לראש מנהלת גיוס חרדים במשטרה, בוטל היום (שלישי) כך דווח ב-i24NEWS. ההחלטה הגיעה ישירות מהמפכ"ל דני לוי, שהורה לראש אגף משאבי אנוש ניצב אלונה שושן לבטל את הגיוס.

נזכיר כי סערה התעוררה לאחר החשיפה על מינויו ועל כך שהוא יקבל דרגות קצין בכיר, בעוד שהוא בעל עבר פלילי רב ואף הורשע בהסתה לרצח להט"ב במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי ז"ל ב-2015.

כפי שפורסם, חוגי, אזרח עובד צה"ל, נבחר לתפקיד ראש מינהלת גיוס חרדים למשטרה בדרגת סגן ניצב, אף שלחוגי "רישום פלילי רב מאוד בנושא עבירות תקיפה, היזק לרכוש, סדר ציבורי ועבירות ממניע גזעני". חוגי אף נעצר במצעד הגאווה ב-2015 לאחר שקרא "לדקור את כל משתתפי המצעד".

עוד באותו נושא תגובות מחליאות לאסון בפעוטון הירושלמי: "טוב לדלל חרדים" 17:17 | חדשות סרוגים 4 1 😢

יש לציין כי לאחר אישור המפכ"ל והספ"כ אמור היה המינוי לעבור לבחינה של מחלקת משמעת ומחלקת ביטחון מידע.