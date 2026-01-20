גיוסו של רחמים חוגי, המועמד המוביל לראש מנהלת גיוס חרדים במשטרה, בוטל היום (שלישי) כך דווח ב-i24NEWS. ההחלטה הגיעה ישירות מהמפכ"ל דני לוי, שהורה לראש אגף משאבי אנוש ניצב אלונה שושן לבטל את הגיוס.
נזכיר כי סערה התעוררה לאחר החשיפה על מינויו ועל כך שהוא יקבל דרגות קצין בכיר, בעוד שהוא בעל עבר פלילי רב ואף הורשע בהסתה לרצח להט"ב במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי ז"ל ב-2015.
כפי שפורסם, חוגי, אזרח עובד צה"ל, נבחר לתפקיד ראש מינהלת גיוס חרדים למשטרה בדרגת סגן ניצב, אף שלחוגי "רישום פלילי רב מאוד בנושא עבירות תקיפה, היזק לרכוש, סדר ציבורי ועבירות ממניע גזעני". חוגי אף נעצר במצעד הגאווה ב-2015 לאחר שקרא "לדקור את כל משתתפי המצעד".
יש לציין כי לאחר אישור המפכ"ל והספ"כ אמור היה המינוי לעבור לבחינה של מחלקת משמעת ומחלקת ביטחון מידע.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
דני
חבל, בחור כארז12:37 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רק שאלה
דני לוי תבין את האבסורד הארגון לא מקדם שוטרים הארגון כועס ששוטרים עוברים לשב״ס אבל עבריינים מורשעים אין בעיה להביא מבחוץ ?!? מי מנהל את המשטרה ?12:53 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
טוב מאד. לא מתאים שאיש עם עבר כזה יהיה שוטר13:11 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רק שאלה
דני לוי תבין את האבסורד הארגון לא מקדם שוטרים הארגון כועס ששוטרים עוברים לשב״ס אבל עבריינים מורשעים אין בעיה להביא מבחוץ ?!? מי מנהל את המשטרה ?12:53 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דני
חבל, בחור כארז12:37 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר