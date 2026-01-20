מפרי הסדר חוסמים צירים, מיידים אבנים ומציתים פחים • המשטרה הכריזה על המחאה כבלתי חוקית והחלה בפינוי: "נפעל ביד קשה ובעוצמה"

כוחות המשטרה של מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים כעת (שלישי) אל מול מפרי סדר אלימים בשני מוקדים מרכזיים: ציר בר אילן בירושלים והעיר בית שמש שמפגינים בעקבות בקשת המדינה לבצע נתיחה בגופות הפעוטות ליה גולובנציץ וארי כץ ז"ל שנהרגו באסון הנורא.

מהשטח עולה כי מפרי הסדר מיידים חפצים ואבנים, מציתים פחי אשפה וגורמים נזק. פעולות אלו נעשות תוך שהם חוסמים בגופם את צירי התנועה ופוגעים בחיי השגרה של האזרחים. לאחר שהמשטרה הכריזה על המחאה כבלתי חוקית, החלו השוטרים בפינוי מפרי הסדר, שעדיין מתעמתים עם הכוחות במקום.

ממשטרת ישראל נמסר כי היא תפעל בנחישות ובעוצמה מול כל הפרת סדר, וכי היא רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע בשוטרים ובאנשי חוק הפועלים למען הציבור. עוד צוין כי כוחות המשטרה ממשיכים לפעול בשטח בנחישות וביד קשה להדיפת המתפרעים, להשבת הסדר על כנו ולמיצוי הדין עם המעורבים.