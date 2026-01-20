כוחות המשטרה של מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים כעת (שלישי) אל מול מפרי סדר אלימים בשני מוקדים מרכזיים: ציר בר אילן בירושלים והעיר בית שמש שמפגינים בעקבות בקשת המדינה לבצע נתיחה בגופות הפעוטות ליה גולובנציץ וארי כץ ז"ל שנהרגו באסון הנורא.
מהשטח עולה כי מפרי הסדר מיידים חפצים ואבנים, מציתים פחי אשפה וגורמים נזק. פעולות אלו נעשות תוך שהם חוסמים בגופם את צירי התנועה ופוגעים בחיי השגרה של האזרחים. לאחר שהמשטרה הכריזה על המחאה כבלתי חוקית, החלו השוטרים בפינוי מפרי הסדר, שעדיין מתעמתים עם הכוחות במקום.
ממשטרת ישראל נמסר כי היא תפעל בנחישות ובעוצמה מול כל הפרת סדר, וכי היא רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע בשוטרים ובאנשי חוק הפועלים למען הציבור. עוד צוין כי כוחות המשטרה ממשיכים לפעול בשטח בנחישות וביד קשה להדיפת המתפרעים, להשבת הסדר על כנו ולמיצוי הדין עם המעורבים.
אם תראו זמן אמת על פורום קוהלת תבינו כמה הליכוד אחראי במו ידיו , והם עשו הכל שלא יהיו מצלמות בפעוטונים ואצל חסרי ישע , זה על הידיים של...
אם תראו זמן אמת על פורום קוהלת תבינו כמה הליכוד אחראי במו ידיו , והם עשו הכל שלא יהיו מצלמות בפעוטונים ואצל חסרי ישע , זה על הידיים של הליכוד . תראו קוהלת תבינו כמה הליכוד קידם והוא במו ידיו אחראי לזה .... , אם היה ידע בפעוטון שהכל מושגחלא היה קורה , הכל על ידי הליכוד והקומבינות הפוליטיותראוזמןאמת . אם היה חוק מחייב עםצפיקוח לכל פעוטון גם פיראטי וענישה של 5 שנים כולם היו עושים. הגננת צריכה לקבל מאסר עולם שכיסתה פעוט ושמה לו 30 מעלות בטח חיפש להוריד שמיכה ולא השתלט , מאסר עולם , וליכוד אשם בהכל תראו זמן אמת פורום קוהלתהמשך 13:14 20.01.2026
