סדרת המערכונים "מי זאת" חוזרת בעונה חדשה ומופרעת. מגי אזרזר, נעמה אמית, אושרית סרוסי וג'וי ריגר, יצרו את הסדרה ומשתתפות בה, לצד אורחים מיוחדים. צפו בהצצה לעונה החדשה

"מי זאת", התוכנית הנשית המופרעת והעוקצנית של מגי אזרזר, אושרית סרוסי, ג'וי ריגר ונעמה אמית חוזרת בעונה חדשה – עם מערכונים חדשים, דמויות משודרגות ושיתופי פעולה גבריים נדירים.

החל מיום חמישי הקרוב, 22 בינואר, תעלה בערוץ כאן 11 ובפלטפורמת כאן BOX עונה שנייה ל"מי זאת?" – תוכנית המערכונים תחזור בעונה הראשונה עם סאטירה נשית ולא מתנצלת.

צפו בהצצה לעונה החדשה של "מי זאת":

הצצה ל"מי זאת", עונה שנייה (באדיבות כאן 11)

נשיות בלי פילטרים

הארבע – מגי אזרזר, אושרית סרוסי, ג'וי ריגר ונעמה אמית – ממשיכות להוביל את התוכנית ולהעניק במה לעולם הנשי המורכב.

העונה תחזור בסדרת מערכונים קיצונית, עוקצנית וביקורתית על זוגיות, מיניות, קריירה, אימהות, גזענות, שליטה, דימוי עצמי ואידיאל היופי, בושות ושיגעונות, מוסכמות חברתיות, תפקידים מסורתיים, וחברות נשית. הכל, מבטיחות היוצרות, "בלי התחשבות בפוליטיקלי קורקט".

לצד דמויות מוכרות מהעונה הקודמת – כמו החברות הגזעניות, הפאלשיות, הילה ואמא שלה ויועצת הביוטי עלטה – מציגה העונה החדשה גלריה של דמויות רעננות: זוג תל אביבים מתנשא, נשות אחוזה בריטית במאה ה-19, וזוג נשוי שמנסה לרענן את הזוגיות בדרכים לא שגרתיות.

מי אלה: גברים אורחים

אחד השינויים הבולטים בעונה החדשה הוא שילוב משמעותי של קומיקאים ושחקנים גברים. בין השמות: חן רוטמן, עומר עציון, איתי זבולון, מוטי כץ ומאיר סוויסה.

התוכנית לא חוסכת גם בנושאים כבדים יותר כמו המתות חסד, הפרעות נפשיות, ואפילו חני נחמיאס בהופעת אורח – כולם מקבלים טיפול חד וישיר.

יוצרים ומשתתפים

את העונה החדשה יצרו ומשתתפות בה מגי אזרזר, נעמה אמית, אושרית סרוסי וג'וי ריגר. הבמאי והעורך הוא ארז בן הרוש.

העונה תכלול 10 פרקים, כאשר כל פרק נמשך כ-22 דקות. השידור יתקיים בימי חמישי, אחרי "תגידו קצר", בכאן 11 ובכאן BOX.