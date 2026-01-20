הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס להזכרת שמו בדון במשפט נתניהו וכתב: "אולי זה הזמן להתקדם הלאה לראיות משמעותיות יותר"

פרשן חדשות 12 עמית סגל, התייחס היום (שלישי) לדיון בתיק 4,000 במשפט נתניהו, שם הוזכר שמו בנוגע לתגובה שכתב על כתבה באתר וואלה.

בדבריו טען סגל: "אם משפט נתניהו הגיע למסרון שכתבתי לפני עשר שנים בתגובה לטור תרבות נידח בוואלה, אולי זה הזמן להתקדם הלאה לראיות משמעותיות יותר".

דבריו של סגל הובאו לאחר שהתובעת יהודית תירוש פנתה לנתניהו ואמרה לו: "הצגתי לך ראיון עם עמית סגל בכנס, שבו אמר: ‘אני מחזיק מעצמי צרכן חדשות די אובססיבי, ועד שנפתחה החקירה לא שמעתי על וואלה בעד ביבי’. אגיד לכם בעדינות – הוא היה ממש נגד ביבי. אציג לך כעת כתבה מ-8 במאי 2016 בוואלה, שמבקרת את עמית סגל.

בתגובה נכתב בסמס מצד סגל: ‘במקום להגיב על הידיעה המטופשת, נראה לי שפשוט אתקשר למשפחת נתניהו שתוריד את הידיעה, כמקובל באתרכם מימים ימימה’. סגל אומר מה שראה בוואלה. ‘אדוני לא יודע או לא ראה מה שסגל ראה?’

עוד באותו נושא נתניהו מודה במשפטו: "אני חוטא בזה מאוד"

בתגובה השיב נתניהו: "מתנצל שאני מתייחס לזה כשאין כאן טלוויזיה לציבור. לוקחים עיתונאי שמגיב לעיתונאים, ומוסיפים הערה סרקסטית בסוף, ומתייחסים לציטוט מתוך הדברים של הכתב. אני קצת עוקב אחרי סגל – לא רוצה להגיד שאני ‘סגלוב’ אבל ממה שאני מכיר זו הערה סרקסטית".

בתגובה לכך כתב סגל: "למה רק רצת עוקב? פוגעני".