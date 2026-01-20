מתחם אונר"א באזור גבעת התחמושת בירושלים נהרס היום בעקבות יישום החוק האוסר על הארגון שעובדיו היו קשורים לחמאס לפעול בישראל. צפו

שמים סוף לאונר"א בירושלים. הבוקר הגיעו דחפורים כדי להרוס את מתחם אונר״א באזור גבעת התחמושת בירושלים. ההריסה היא חלק מיישום החוק האוסר על פעילות אונר"א בישראלץ.

מאז פרוץ מלחמת ״חרבות ברזל״ נחשפו ממצאים חמורים המעידים על קשרים עמוקים בין אונר״א לבין ארגון הטרור חמאס, לרבות מעורבות ישירה של פעילי הארגון בטבח ה-7 באוקטובר, וכן שימוש בתשתיות של אונר״א לצורכי טרור. ברצועת עזה ובאזורים נוספים אותרו מנהרות ותשתיות טרור מתחת למבנים השייכים לארגון.

את החוק יזמה ח"כ יוליה מלינבוסקי מישראל ביתנו והוא קיבל את אישור הקואליציה. היא מסרה: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! מפקדת הטרור של אונר"א בגבעת התחמושת פונתה הבוקר וברגעים אלו נהרסת לפני כניסתה של מדינת ישראל לשטח. זה קורה בעקבות החוקים שיזמתי לסילוק אונר"א מישראל. ובא לציון גואל!

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר שהגיע גם הוא למתחם אמר: "״זה יום היסטורי, זה יום חג וזה יום חשוב מאוד למשילות בירושלים. במשך שנים התומכי טרור האלה היו כאן, והיום תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן, זה מה שיעשה לכל תומך טרור".