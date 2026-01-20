דונלד טראמפ נבחר לכהונה שנייה לפני שנה בדיוק, תוך שנה שינה הנשיא את פני ארצות הברית ואת פני העולם, ומה צופה העתיד

שנה עברה מאז שהנשיא לשעבר דונלד טראמפ הושבע בשנית לתפקיד הנשיאות, אחרי מסע בחירות דרמטי, שייזכר בחריגותו בהיסטוריה האמריקאית וכלל הכל מניסיונות התנקשות ועד לחילוף ברגע האחרון של היריב, הנשיא המכהן ג'ו ביידן, בסגניתו.

כעת, דונלד טראמפ מציין שנה לכהונתו השנייה בתפקיד, שגם היא עצמה כמעט וייחודית, עד לטראמפ היה רק נשיא אחד שנבחר לכהונה שנייה באופן לא רציף. הנשיא גרובר קליבלנד נבחר גם הוא לכהונות לא רצופות, מקרה יחיד שלא חזר על עצמו מאה שנים עד לטראמפ.

אך הכהונה השנייה של טראמפ לא עצרה שם, הנשיא ה-47 של ארצות הברית שובר מידי יום את הכללים, ומשנה ומערער מהיסוד את הסדר העולמי הישן באופן יום יומי.

בארצות הברית:

טראמפ הכריז מיד עם כניסתו לתפקיד שבראש מעייניו יעמדו הגירה בלתי חוקית ונושאי חוק וסדר, והנשיא לא המתין לרגע. עם כניסתו לתפקיד השתמש טראמפ בצווים נשיאותיים באופן נרחב, כדי לאפשר שורה של פעולות.

בעזרת אותם צווים הקים טראמפ שורה של סוכנויות וצוותי פעולה, שהרחיבו באופן משמעותי את יכולת האכיפה והפעולה של הרשויות הפדרליות תחת הנשיא, בדגש על נושאי הגירה, אנרגיה וסחר.

מאז כניסתו לתפקיד טראמפ חתם על מעבר ל-220 צווים בתוך השנה האחרונה, מספרים שלא נראו מאז ימי הנשיא פרנקלין רוזוולט במהלך מלחמת העולם השנייה.

בעולם:

הנשיא טראמפ ערער לחלוטין את הסדר העולמי, גם עם בחירתו המחודשת, אשר הפתיעה מנהיגי עולם רבים. ביניהם מספר לא מבוטל של מנהיגים שלעגו לטראמפ לאורך השנים מאז הפסדו בבחירות 2020, ונאלצו להתמודד עם ההשלכות המביכות.

רבים ממנהיגי אירופה כמו קיר סטארמר בבריטניה, או עמנואל מקרון בצרפת, עקצו את הנשיא לאחר שעזב את הבית הלבן, חלקם אף קראו לו דיקטטור או פשיסט, וכעת נאלצים לעבוד אתו.

מעבר למקרים אלה, טראמפ של הכהונה הראשונה, היה עדין יחסית בכל מה שקשור ליחסים בינלאומיים, במיוחד ביחס לכהונתו הנוכחית. בעדו ב-2016 טראמפ הקיף את עצמו באנשי ממסד ויועצי מדיניות שהניעו מהלכים מדיניים במסלולים הישנים, טראמפ החליט לרסק את המסלולים הקיימים, ולבנות סדר עולמי חדש.

אירופה:

טראמפ נסוג מאירופה, גם אם לא הודיע על זה רשמית. טראמפ רואה באירופה במובנים רבים יבשת גוססת והברית איתה, מבחינתו הופכת חשובה פחות ופחות מידי יום.

טראמפ שם את היחסים עם אירופה על אש קטנה, מסרב לדרישותיהם להמשיך את המלחמה באוקראינה עד לנסיגת פוטין. אך גם הרבה מעבר לכך, טראמפ מוכן לערער לחלוטין את נאט"ו כדי לקבל את מבוקשו, סיפוח גרינלנד, דבר שהאירופאים הבהירו שהוא קו אדום.

לפני מספר חודשים שלח טראמפ את סגנו, ג'יי די ואנס, לכנס ביטחון נאט"ו, ואנס נשא דברים בכנס ותקף את האירופאים קשות, וקרא להם "יבשת ותרבות גוססת".

המזרח התיכון:

גם במזרח התיכון טראמפ מערער לחלוטין את הסדר הקיים, ראשית ומעל הכל, טראמפ עשה מה שלא עשה אף נשיא עד כה, למרות הבטחות רבות ובלתי פוסקות.

טראמפ תקף את איראן יחד עם ישראל, שיבש ופגע משמעותית בתוכנית הגרעין האיראנית, וערער את מעמדו של שלטון האייתולות.

אך טראמפ ערער את האזור ביותר מדרך אחת, טראמפ מחבק את המפרציות, לא משנה מה חטאיהן, כל עוד הן יכולות למלא את כיסיו או לשרת את צרכיו, יש להן מקום סביב השולחן.

דרום אמריקה:

לבסוף, טראמפ החזיר לחיים את דוקטרינת מונרו, תפיסה מדינית אמריקאית שגורסת שרק לארה"ב צריכה להיות כל השפעה או שליטה צבאית גורפת בכל חצי הכדור המערבי, מאלסקה בצפון הארקטי ועד ארגנטינה סמוך לקוטב הדרומי.

טראמפ החייה את תפיסה זו במעשים, ולא רק במילים. טראמפ חטף במפתיע לפני שבועות בודדים את נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו. ששלט ללא בחירות מאז 2014, ועל פי ארצות הברית תפקד כראש קרטל מדיני.

הנשיא טראמפ ריסק את הסדר העלמי הקיים תוך פחות משנה אחת, ונותרו לו עוד שלוש שנים שלמות של שלטון ללא עוררין. כאשר באופק נצפים עוד שורה של אירועים דרמטיים אפשריים שיכולים להתרחש במהלך כהונתו, כעת ניתן רק להמתין ולצפות.