גל תקיפות כרישים חריג פקד את חופי סידני: ארבע תקריות בפחות מ־48 שעות, 2 במצב אנוש

גל חריג של תקיפות כרישים פוקד את חופי אוסטרליה, ומעורר דאגה רחבה בקרב הרשויות והציבור. בתוך פחות מ־48 שעות דווח על ארבע תקריות לאורך קו החוף האוסטרלי.

גולש בן 39 נפגע לאחר שכריש נשך את הגלשן שלו, וכתוצאה מכך נגרם לו פצע באזור החזה. לפי המשטרה המקומית, מצבו יציב והוא שוחרר מבית החולים לאחר טיפול.

המקרה מצטרף לשלוש תקיפות נוספות שאירעו ביממה וחצי האחרונות באזור סידני, מה שהוביל את המשטרה להורות על סגירה מיידית של כלל החופים בצפון העיר.

עוד באותו נושא המוסלמי שהסתער על המחבלים בסידני זכה להוקרה: "מעשה גבורה" 18:14 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עד כה, שניים נותרים במצב אנוש לאחר שספגו תקיפה ישירה על ידי כריש שור, כך לפי ההערכות על ידי הרשויות, כריש זה נחשב תוקפני במיוחד ומסוכן כתוצאה מיכולתו לשחות במים רדודים ואף לבלות זמנים קצרים במים מתוקים.